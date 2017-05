Politik Parkstein

04.05.2017

Fraktionssprecher Josef Burckhard bemängelte in der Jahreshauptversammlung der Freien Wähler (FWG) vor allem die Zusammenarbeit in der Marktgemeinde. Er sprach die Informationspolitik der Bürgermeisterin an. Diese erschwere eine gerechte und objektive Entscheidungsfindung. Ebenso informierte der Fraktionssprecher, dass der Kreisverkehr an der Schutzengelkreuzung vermutlich nicht verwirklicht werde - obwohl Verkehrsgutachten ihn als sinnvollste Lösung bestätigten.

Die FWG unterstützte aber viele Maßnahmen der Gemeinde: den Breitbandausbau, den Straßenbau Richtung Schwand - wobei der Ausbauwunsch bis Schwand wäre - das Baugebiet in Hammerles, die Baumaßnahme zum "Gassl" in Hammerles, das Baugebiet-West in Parkstein mit Ausnahme der Erschließungsführung und die geplante Pflasterung beim Kriegerdenkmal.Keine Zustimmung fand die Kostenverdoppelung der Außenanlagen beim Rathaus, die nicht behindertengerechten und überteuerten Parkplätze nördlich der Kirche und der Standort am ehemaligen Raiffeisengelände für ein Seniorenheim. Das vorgesehene Baugebiet "Viehhof" sei ein viel geeigneterer Standort.Vorsitzender Josef Langgärtner hob in seinem Rückblick auf das vergangene Jahr der FWG den gelungenen "italienischen Abend" hervor. Heuer wird dieser am 30. Juni/1. Juli stattfinden. Weitere Punkte waren der Infoabend zu TTIP und Ceta sowie der Neujahrsempfang des Bezirksverbandes mit dem Kandidaten zum Bundespräsidenten, Alexander Hold.Die Neuwahlen verliefen reibungslos, da sich der bewährte Vorstand zur Weiterarbeit bereit erklärt hatte. Josef Langgärtner wurde einstimmig zum Vorsitzenden, Josef Burkhard zum zweiten Vorsitzenden gewählt. Gerhard Hausner ist Kassier, Anton Hösl Schriftführer. Die Kasse prüfen Karl Pausch und Wolfgang Treml, Silvia Korsche-Ströhl, Manfred Pausch, Dieter Fröhlich, Josef Beer, Otto Bosch, Franz Bringer, Inge Treml, Wolfgang Bösl, Sabine Hausner, Alexandra Gammanick und Martin Bodenmeier sind Beisitzer.