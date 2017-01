Politik Parkstein

26.01.2017

15

De Haushalt ist verabschiedet. 9 633 000 Euro nimmt Parkstein 2016 allein aus der Gewerbesteuer ein, erfahren die Markträte aus den Zahlen des Jahresabschlusses. An Kreditaufnahmen denkt hier niemand.

Schulwegkosten Familien müssen weiterhin ihren Anteil an den Schulwegbeförderungskosten zahlen. Mit den Stimmen von CSU und Bürgermeisterin Tanja Schiffmann lehnte der Marktrat einen Antrag der Jusos ab, den sogenannten Familienbelastungsbetrag zu übernehmen. Kämmerer Andreas Voigt hatte darauf hingewiesen, dass der im Antrag genannte Betrag von 370 Euro nicht mehr aktuell sei. Mittlerweile ist er auf 420 Euro gestiegen. Voigt warnte davor, die Kosten zu übernehmen. Den rechtlich sei der Landkreis zuständig. Deshalb könne der Markt das Geld auch nicht als freiwillige Leistung übernehmen. "Das hätte den Charakter der Rechtswidrigkeit." (bey)

Der Haushaltsplan beträgt im Verwaltungshaushalt 7 827 246 Euro und im Vermögensetat 6 057 000 Euro. Dass bei der finanziellen Grundlage des Marktes an Kreditaufnahmen nicht annähernd gedacht wird, ist selbstverständlich.Bürgermeisterin Tanja Schiffmann hob die finanziell sehr gute Lage des Marktes hervor. Sie ermögliche 2017 zahlreiche Projekte. Die Rathauschefin forderte den Rat auf, sich aufs Wesentliche zu konzentrieren, statt Kräfte in Nebenkriegsschauplätzen zu verschwenden.Kämmerer Andreas Voigt stellte das Zahlenwerk vor, bei dem die Einkommenssteuerbeteiligung mit einem Ansatz von 1 240 000 Euro ins Auge fällt. Der Finanzexperte der Verwaltungsgemeinschaft Neustadt ist dennoch vorsichtig: Trotz der hohen Einnahmen aus der Gewerbesteuer im vergangenen Jahr belässt er es auch heuer beim Ansatz von 3,8 Millionen Euro. Trotz des niedrigen Zinssatzes hat er einen Weg gefunden hat, im Haushaltsplan bei den Zinseinnahmen einen Betrag von 15 000 Euro einzusetzen.Die Kreisumlage 2017 hat der Finanzexperte mit 1 950 000 Euro veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet das eine Erhöhung um knapp 300 000 Euro. Die Gewerbesteuerumlage soll nach der Berechnung Voigts in diesem Jahr 900 000 Euro betragen. Als Schulverbandsumlage sind 225 000 Euro veranschlagt. Erheblich steigen die Personalkosten: Betrugen sie 2016 noch 485 000 Euro, werden es in diesem Jahr 545 000 Euro sein.Bürgermeisterin Schiffmann sprach von einer finanziell guten Lage. "Dennoch darf nicht Überheblichkeit einkehren. Mit den Finanzmitteln muss sparsam umgegangen werden." Die Gesamtsituation sei aber äußerst zufriedenstellend."Die finanzielle Lage des Marktes ermöglicht ein gestalterisches Handeln", betonte Georg Burkhard (CSU). SPD-Sprecher Berthold Kellner mahnte an, die steigenden Personalkosten einschließlich der Umlage an die Verwaltungsgemeinschaft im Auge zu behalten.

Aufgrund der schlechten Sicht vom Birkenweg nach links in die Kreisstraße (NEW 2) sollte auf der gegenüberliegenden Straßenseite ein Verkehrsspiegel aufgestellt werden. Die Polizei Neustadt/WN stimmte der Idee zu, so dass der Marktgemeinderat beschloss, den Spiegel zu errichten.

Bei der Zoiglstube in Dorfhammerles behindern parkende Autos den Verkehr. Der Marktrat beschloss deshalb ein absolutes Halteverbot, um Einsatzfahrzeugen die Durchfahrt zu ermöglichen. Das Halteverbot gilt vom Parkplatz gegenüber Dorfhammerles 17 bis zur Zufahrt des Anwesens mit der Hausnummer 26. Außerdem darf von der Einmündung Am Steg bis zur Einfahrt Feuerwehrhaus niemand sein Auto abstellen.In Hammerles "Zum Eicherlgarten" lehnte die Polizei eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 Stundenkilometer ab, da es sich um eine Ortsdurchfahrt und Gemeindeverbindungsstraße nach Schwand handle. Der Marktrat will die Geschwindigkeitsmessungen fortführen und die Auswirkungen einer Geschwindigkeitsbeschränkung prüfen.In Schwand wird die Begrenzung auf 30 Stundenkilometer ebenfalls abgelehnt. Vorerst soll die Rechts-vor-Links-Regelung den Verkehr beruhigen.