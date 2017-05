Politik Parkstein

10.05.2017

27

0 10.05.201727

Der Gedanke eines Grundstückseigentümers im Baugebiet West war nachvollziehbar. Um Befreiungen vom Bebauungsplan zu erreichen, überarbeitete er seine Pläne. Aus zwei Häusern machte er drei kleinere. Doch da spielt der Marktrat nicht mit.

Ja zu Schweinestall

Alles einstimmig Ab dem Schuljahr 2018/2019 wird es im Kinderhaus St. Pankratius keine Schulkindbetreuung mehr geben. Diese Entscheidung der Kirchenverwaltung gab Bürgermeisterin Schiffmann bekannt. Für 2017/2018 ist die Schulkindbetreuung noch sichergestellt. Die Erstklässler werden im Kinderhaus betreut, die Klassen zwei bis vier im Schulgebäudes. Dort werden sie mittags auch verpflegt.



Als Eilentscheidung hatte Schiffmann ein Büro mit der Erstellung eines Bodengutachtens im Bereich Bergstraße/Humboldt-Straße beauftragt. Die Kosten dafür belaufen sich auf 5 085 Euro netto. Dieses Gutachten sei für die Statik notwendig. In der Pressather Straße wird voraussichtlich im Juni für die Erschließung des Baugebiets "West" eine Querungshilfe erstellt. In diesem Bereich ist noch eine alte gusseiserne Wasserleitung verlegt, die ausgetauscht werden soll. Der Beschluss dazu fiel einstimmig.



Den Auftrag für Malerarbeiten an der Schulturnhalle bekam die örtliche Firma Neumann. Einstimmig beschlossen die Räte, dem Anstrich des Dachvorsprungs mit einer Holzlasur den Vorzug zu geben. Die Kosten dafür betragen 5650 Euro. Formsache war auch die Entscheidung für eine neue Kellerwanddichtung am Benefizium, auch wenn vorher über die Ausführung unterschiedliche Ansichten bestanden. Die Kosten dafür belaufen sich auf 15 900 Euro. (bey)

Mit seinem Vorhaben hätte der Mann unter anderem eine große Überschreitung des Baufensters vermieden, indem die drei kleineren Häuser ohne Vollgeschosse ausgekommen wären. Die Fraktionen rieten dem Bauherrn aber, dies nochmal zu überdenken.Raymund Krey, der Bauamtsleiter der Verwaltungsgemeinschaft Neustadt, zeigte dem Marktrat detailliert die "ungewöhnliche Aufgliederung" der in der Voranfrage dargelegten beabsichtigten Bebauung auf. Um die Fläche der zwei Grundstücke optimal zu nutzen, wären die Häuser sehr nah aneinander gerückt. Größter Hemmschuh aber ist laut Raymund Krey der Lärmschutz am südlichsten Haus nahe der Kreisstraße nach Hammerles. Dieses Haus würde nahezu in seiner gesamten Fläche außerhalb des festgesetzten Baufensters liegen. Bei einer Verschiebung der Häuser Richtung Norden würde sich nach den Worten des Bauamtsleiters das mittlere Haus erübrigen.Bürgermeisterin Tanja Schiffmann merkte an, dass im Marktgemeinderat bereits darüber gesprochen worden war, derartigen Ausnahmen künftig nicht mehr zuzustimmen. Die Entscheidung fiel folglich einstimmig. Für den Um- und Anbau eines Auslaufs für einen Schweinestall in der Neustädter Straße gab es dagegen grünes Licht. Krey erläuterte das Vorhaben, das nicht zum Ort hin gerichtet ist.Das Landwirtschaftsamt hat bereits ein Gutachten zu möglicher Geruchsbelästigung erstellen lassen. Die falle aber nicht ins Gewicht, wenn man sie auf Jahresstunden hochrechne. Die endgültige Entscheidung liegt aber beim Landratsamt. Ausdrücklich wies der Bauamtsleiter darauf hin, dass eine Vergrößerung der Mastschweineplätze (bisher 250) mit der aktuellen Baumaßnahme nicht verbunden ist.