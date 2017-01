Politik Parkstein

26.01.2017

26.01.2017

Aufgrund der schlechten Sicht vom Birkenweg nach links in die Kreisstraße (NEW 2) sollte auf der gegenüberliegenden Straßenseite ein Verkehrsspiegel aufgestellt werden. Die Polizei Neustadt/WN stimmte der Idee zu, so dass der Marktgemeinderat beschloss, den Spiegel zu errichten. Bei der Zoiglstube in Dorfhammerles behindern parkende Autos den Verkehr. Der Marktrat beschloss deshalb ein absolutes Halteverbot, um Einsatzfahrzeugen die Durchfahrt zu ermöglichen.

Das Halteverbot gilt vom Parkplatz gegenüber Dorfhammerles 17 bis zur Zufahrt des Anwesens mit der Hausnummer 26. Außerdem darf von der Einmündung Am Steg bis zur Einfahrt Feuerwehrhaus niemand sein Auto abstellen.In Hammerles "Zum Eicherlgarten" lehnte die Polizei eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 Stundenkilometer ab, da es sich um eine Ortsdurchfahrt und Gemeindeverbindungsstraße nach Schwand handle. Der Marktrat will die Geschwindigkeitsmessungen fortführen und die Auswirkungen einer Geschwindigkeitsbeschränkung prüfen.In Schwand wird die Begrenzung auf 30 Stundenkilometer ebenfalls abgelehnt. Vorerst soll die Rechts-vor-Links-Regelung den Verkehr beruhigen.