Alles über Praktika, Ausbildung und aktuelle Stellenangebote in der spannenden Logistikbranche: „Go WITRON“-Infotag am Samstag, 24. September 2016

Vermischtes Parkstein

17.09.2016

32

0 17.09.201632

Parkstein : WITRON Logistik + Informatik GmbH |

Beheimatet in einer spannenden Branche bietet WITRON eine große Bandbreite an beruflichen Möglichkeiten. Flexible und wirtschaftliche Logistiksysteme müssen hinsichtlich IT, Mechanik, Mechatronik und Elektronik komplexen Ansprüchen genügen, gleichzeitig ergonomische und benutzerfreundliche Arbeitsplätze schaffen. Über die Vielzahl an beruflichen Perspektiven in diesem interessanten Umfeld informiert WITRON beim „Go WITRON“-Infotag am Samstag, den 24. September.

Infos zu allen Ausbildungsberufen gibt es unter www.witron-karriere.de.

Bewerbungsschluss für das Ausbildungsjahr 2017 ist übrigens am 7. Oktober 2016.

Von 8 Uhr bis 13 Uhr öffnen die Parksteiner Logistiker nicht nur die firmeneigene Sporthalle, die an diesem Tag zur Messehalle umfunktioniert wird, sondern auch Fertigungsbereiche für einen Blick ins Unternehmen. Mit dem Ziel, umfassend über Ausbildungsmöglichkeiten und Jobperspektiven zu informieren, gibt das international erfolgreiche Familienunternehmen zu jedem der 14 Ausbildungsberufe umfangreiche Informationen. Keine Frage soll unbeantwortet bleiben, darum stehen Personalverantwortliche, Mitarbeiter, Ausbilder und Auszubildende den ganzen Vormittag gerne für persönliche Gespräche zur Verfügung. Aber auch wer sich bei einem Rundgang einen Eindruck vom Unternehmen verschaffen oder einfach nur einen Flyer mitnehmen möchte, ist herzlich eingeladen.Ein Highlight ist wie jedes Jahr die Tombola, bei der alle Besucher tolle Preise gewinnen können. Bei der diesjährigen Veranstaltung können ein BOSE® Soundlink® Around-Ear wireless Kopfhörer, ein E-Book-Reader tolino vision 3 HD und ein Gutschein von der Wirtshausbrauerei BräuWirt in Weiden (im Wert von 100 €) abgeräumt werden.Zu jedem einzelnen der spannenden Berufe bietet der Infotag „Go WITRON“ umfangreiche Informationen.Eine Besonderheit ist auch in diesem Jahr wieder der „Go WITRON“-Schulwettbewerb. Die Schule mit den meisten Besuchern bei „Go WITRON“ kann einen Preis gewinnen. Informationen zur Teilnahme bekommen interessierte Schulen vorab direkt bei der WITRON-Personalabteilung.