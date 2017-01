Annika Krämer musiziert sich auf Platz eins

Vermischtes Parkstein

31.01.2017

3

0 31.01.2017

Annika Krämer schaffte es im vergangenen Jahr - noch im Duett mit ihrer Schwester Antonia - bei "Jugend musiziert" überraschend bis zum Bundeswettbewerb in Kassel. Entsprechend groß waren deshalb die Erwartungen, als die junge Parksteinerin nun beim Regionalwettbewerb in Regensburg als Solistin in der Kategorie Gesang antrat.

Und Annika zeigte wieder eine tolle Leistung. Ihre 20- minütige Gesangsdarbietung mit Arien und Liedern, unter anderem von Richard Strauß, Robert Stolz, Händel und Mozart, überzeugte die Jury. Mit 23 Punkten errang die junge Sängerin in ihrer Alterskategorie den ersten Preis, der sie zur Teilnahme am Landeswettbewerb in Bad Kissingen qualifiziert. Mit ihrer Gesangslehrerin Doris Döllinger bereitet sie sich nun auf das musikalische Erlebnis vor. Bild: hfz