Vermischtes Parkstein

04.05.2017

Bürgermeisterin Tanja Schiffmann ist zur Halbzeit der kommunalen Wahlperiode mit sich und ihrer Partei zufrieden. In der CSU-Jahreshauptversammlung zog sie Bilanz. Allerdings verteilte die Rathauschefin auch Kritik.

Sie habe Wahlversprechen zur Ortsentwicklung, für eine solide Haushaltspolitik und zur Ansiedlung von Gewerbebetrieben mit der Marktratsfraktion umgesetzt, erklärte sie im "Bergstüberl".Einleitend sprach Schiffmann über ihre ersten Schritte im Rathaus als Bürgermeisterin, wo sie unter anderem zur Erkenntnis kam, dass die Verwaltungsgemeinschaft Neustadt der Ansprechpartner für die meisten Probleme der Bürger sei. Die ersten drei Jahre seien von vielen Bautätigkeiten geprägt gewesen, so dass sie jeden Tag einen Baustellentermin hatte. Zur Kommunalwahl 2014 sei die CSU mit einem hervorragenden Team angetreten, das mit ihrer Stimme die Mehrheit im Marktgemeinderat habe, erklärte die Bürgermeisterin. Als gesetzte und erreichte Ziele nannte Schiffmann Parkstein als Lebensmittelpunkt für alle Generationen zu entwickeln. Dazu hätte für junge Familien die Ausweisung von Baugebieten beigetragen. Außerdem will die Gemeinde den Bürgern ermöglichen, in Parkstein alt werden zu können. Gespräche mit Betreibern von entsprechenden Einrichtungen liefen.Ausführlich befasste sich die Rathauschefin mit der Planung für die Umgestaltung des Marktplatzes, der Einrichtung des Benefiziums als Treffpunkt für die Vereine. Sie lobte die Erstellung des Verkehrsgutachtens und die Einführung der Tempo-30-Zone im Ortskern, erwähnte dabei aber nicht die Diskussion um die Schutzengelkreuzung. Schiffmann räumte ein, dass die ersten drei Jahre nicht leicht waren, und führte dazu als Erschwernis die Berichterstattung in der Presse und die reißerischen Überschriften an.Bürgermeister Stephan Oetzinger, CSU-Fraktionsvorsitzender im Kreistag, lobte die vergangenen drei Jahre als erfolgreich für Parkstein und bezeichnete dies als Erfolg von Bürgermeisterin Schiffmann und der Mehrheit der CSU im Marktgemeinderat. Davon profitiere auch die Region, weil Parkstein auch ein "Arbeitsplatzgeber" sei.