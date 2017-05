Vermischtes Parkstein

07.05.2017

07.05.2017

Das erste Parksteiner Vulkanrennen für Seifenkisten und Kettcars wird zu einem echten Familienerlebnis. Am Ende gibt es einen spannenden Kampf um einen Platz auf dem Siegertreppchen.

Zum 40. Jubiläum des Kinderhauses St. Pankratius hatten sich Michael Schiffer, Holger Schiffmann und Lorenz Thoma mit dem Rennen etwas besonderes einfallen lassen - und das mit Erfolg, wie die Zahl der Teilnehmer und der Zuschauer zeigten. Allergrößten Wert legten die Verantwortlichen auf die Sicherheit: Die Seifenkisten und Kettcars wurden geprüft. 1600 Altreifen sicherten die Strecke ab. Der Parkplatz des SV Parkstein erinnerte vor dem Start an das Fahrerlager der Formel 1. Die Besucher bewunderten die Fahrzeuge, die sich schnittig präsentierten. "Rennsemmel", "Basaltbomber", "Fast & Furios", "Feuriger Blitz", "Ferrari F1", "Silberpfeil", "Bat-Mobil" oder schlicht "Schiffer 1" hatten sie die Teams getauft.Mit der ordnungsgemäßen Absicherung der Rennstrecke waren zehn Helfer den ganzen Tag beschäftigt, berichtete Holger Schiffmann. Die Starter kamen überwiegend aus Parkstein, zwei aus einer Nachbargemeinde, einer aus Weiden. Das Alter der Teilnehmer lag zwischen fünf und zwölf Jahren. Dem Organisationsteam unter Leitung von Elternbeiratsvorsitzendem Michael Schiffer gehörten Holger Schiffmann, Lorenz Thoma, Simon Lugert und Alexander Müller an. Vor Beginn des Rennens dankte Schiffer Bürgermeisterin Tanja Schiffmann, die die Veranstaltung ermöglicht hat.Pünktlich gingen die Seifenkisten und Kettcars im Abstand von drei Minuten an den Start bei der Einfahrt zum Buswendeplatz der Grundschule. Damit die Fahrt nicht zu rasant wurde, bremste eine Schikane die Geschwindigkeit ab. Nachdem sie die Ziellinie erreicht hatten, hieß es für die Rennfahrer: auf die Bremse treten. Andere wendeten mit Schwung um 180 Grad und ließen sich von der Strecke schieben.Beim Seifenkistenrennen entschied beim Kampf um Platz zwei letztlich die schnellste Zeit in den beiden Läufen. Noah Schraml vom Team "Basaltbomber" und Alexander Argauer vom Team "Fast & Furios" hatten mit 49,640 Sekunden die identische Gesamtzeit. Die drei Bestplatzierten bei Kettcar und Seifenkiste erhielten Pokale. Jeder Teilnehmer durfte eine Medaille und eine Urkunde mit nach Hause nehmen. Schiffer, Kinderhausleiterin Jutta Kellner und Schiffmann überreichten die Preise.Die Ergebnisse: Kettcars: 1. Collin Lugert, Team Schiffer 1, (1:08,640 Minuten), 2. Marie Schiffer, Team Schiffer 2, (1:08,860), 3. Markus Scheidler, Team Schiffer 2, (1;11,770); Seifenkisten: 1. Fabian Mirwald, Team Basaltbomber, (49,130 Sekunden), 2. Noah Schraml, Team Basaltbomber, (49,640), 3. Alexander Argauer, Team Fast & Furios, (49,640).