27.01.2017

0 27.01.2017

Die Feuerwehr Hammerles rückt 2016 zu weniger Einsätzen als im Vorjahr aus. "Ruhig war das Jahr dennoch nicht," zieht Vorsitzender Hermann Sellmeyer Bilanz.

Viele Übungen

Neuer Jugendwart

Lange Treue Für 60-jährige Mitgliedschaft erhielt Josef Pöllath eine Ehrenurkunde. Für 50-jährige Treue wurden Josef Kastner und Alfons Kastner ebenfalls mit einer Urkunde gewürdigt. Max Schraml wurde zum Hauptlöschmeister ernannt. Als neuer Jugendwart fungiert Andreas Schraml, der von Eva-Maria und Theresa Sellmeyer unterstützt wird.

Hammerles. (bey) Sellmeyer ließ die wichtigsten Versammlungen, Arbeitsdienste und Festlichkeiten Revue passieren. Mit einem Augenzwinkern erinnerte er die Parksteiner Wehr an die "flüssige Spende", die noch wegen des "gefundenen Maibaums" fällig sei. Laut Sellmeyer zählt die Hammerleser Wehr derzeit 128 Mitglieder, davon 25 Frauen.Schatzmeister Dieter Fröhlich legte den Kassenbericht vor, Kommandant Wolfgang Schraml erinnerte an die Einsätze im vergangenen Jahr. Es seien etwas weniger gewesen. Unabhängig davon sei aber die Zahl der Übungen gleich geblieben. Mit entsprechenden fachlichen Anmerkungen ging der Kommandant auf die Einsätze ein und ergänzte seinen Bericht über die Übungen, Verkehrsabsicherungen, Schulungen und Versammlungen. Als fortdauernder Übungsschwerpunkt nannte Schraml den Digitalfunk. Gerade beim Unterricht zu diesem Thema könnte die Teilnahme etwas größer sein, wünschte sich der Kommandant. Ausdrücklich lobte Schraml das Miteinander mit der Parksteiner Wehr. In der Vorschau kündigte er eine gemeinsame Truppmannausbildung mit Parkstein, Meerbodenreuth und Altenstadt an. Im Sommer soll eine Leistungsprüfung abgehalten werden, beim Feuerwehrtag liegt der Schwerpunkt beim Feuerlöscher.Jugendwart Thomas Kneißl berichtete über die Tätigkeiten der Jugend und hob hervor, dass nach den Neuaufnahmen des Tages der Jugendgruppe elf Mitglieder angehören. Hinsichtlich der Übungen für die Jugendwehr errechnete Kneißl rund 400 Stunden an Theorie und praktischen Übungen. Nachdem er sein Amt aus beruflichen Gründen abgeben muss, stellte er Andreas Schraml als seinen Nachfolger vor. Neu in der FW-Jugend sind Annette Bocka, Johanna Häupl und Alexander Prösl. Neu in die Wehr aufgenommen wurde Robert Schmiegl. Bürgermeisterin Tanja Schiffmann dankte der Wehr für ihre Einsatzbereitschaft und der Jugend für die Bereitschaft im Sinne der Ausbildung viele Stunden Freizeit zu opfern. Ganz oben auf der Prioritätenliste für die Hammerles Wehr steht laut der Bürgermeisterin der Bau eines Geräteraumes, der bis zum nächsten Jahr fertiggestellt sein soll.Kreisbrandinspektor Uli Kraus bezeichnete die Feuerwehr Hammerles Aktivposten in der Gemeinde. Vorsitzender Markus Werner von der Wehr in Parkstein dankte für die Zusammenarbeit mit den Worten: "Es passt einfach."