Vermischtes Parkstein

28.01.2017

Einem aufmerksamen Hund hat ein 58-jähriger Wohnsitzloser zu verdanken, dass er noch am Leben ist.

Wie die Polizei erst am Samstag mitteilte, fand ein Jäger am Donnerstag, 26. Januar, den Obdachlosen, nachdem sein Hund an zwei aufeinanderfolgenden Tagen im Waldstück "Geräumt" bei einem Hochsitz anschlug. Am zweiten Tag schaute der Jäger auf den Hochsitz und fand dort den 58-Jährigen stark unterkühlt und abgemagert vor. Die sofort herbeigerufene Bergwacht barg den hilflosen Mann. In lebensbedrohlichem Zustand kam er ins Klinikum Weiden. Mittlerweile ist er außer Lebensgefahr, er erlitt jedoch schwere Erfrierungen.