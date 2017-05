Vermischtes Parkstein

09.05.2017

Nur mehr der Kopf des Mischlings ragt aus dem Klärschlamm. Der Hund braucht Hilfe. Schnell.

Verletzung an Fußballen

Familie vermisst "Beast"

Es war alles andere als ein stinknormaler Arbeitstag für Klärwärter Richard Wilhelm. Bei seinem Kontrollgang durch die Kläranlage Parkstein hat er am Montagvormittag einen kleinen Hund in einem Becken entdeckt. Der Mischling war in den großen Behälter gefallen und konnte sich gerade noch so über Wasser - oder besser gesagt: über dem Schlamm - halten.Sofort holte Wilhelm einen Kescher und zog den "total entkräfteten" Hund aus dem Dreck. "So matt und kaputt wie der war, tippe ich darauf, dass er schon am Sonntag reingefallen ist." Denn da hatte ihn sein Kollege Armin Helm bereits in der Anlage herumlaufen sehen.Dunkelbrauner Kot klebte nach der Rettung an seinem Fell. Wilhelm setzte den Rüden kurzerhand in die Mitarbeiterdusche der Kläranlage und spritzte ihn ab. Gegen den Dreck half die Waschaktion, gegen den Geruch jedoch nicht: "Der hat gestunken wie Sau." Ganz unbeschadet hat das Tier sein Missgeschick jedoch nicht überstanden: An den Fußballen hatte sich der kleine Hund verletzt, "weil er krampfhaft versucht hat, aus dem Becken zu klettern", berichtet der Klärwärter. Das Tier blutete. Wegen der Verletzung und des Gestanks hat Wilhelm den Hund ins Tierheim Weiden gebracht.Trotzdem ließ ihn das Schicksal des Mischlings nicht los. Der Retter erinnerte sich an einen anderen streunenden Hund in Parkstein, dessen Herrchen über Fotos in Facebook gefunden werden konnte. Also versuchte auch er sein Glück - mit Vorher-Nachher-Bildern. Das eine zeigt den bedröppelt dreinblickenden, in Klärschlamm getauchten Hund, das andere das saubere Tier in der Dusche. Die Fotos veröffentlichte der Klärwärter ebenfalls in Facebook und viele Leute teilten den Beitrag.Am Montagabend meldeten sich die Besitzer tatsächlich: Eine amerikanische Familie vermisste ihr "Beast", so heißt das Tier, schon seit ein paar Tagen. Sie hatten mit dem Schlimmsten gerechnet - dass der Hund, der seit elf Jahren bei ihnen lebt, überfahren worden war. Sie seien sehr froh gewesen, dass ihr Haustier wohlauf im Tierheim wartete."Es ist ein recht kleiner Hund, der passt unter dem Tor durch." Wilhelm versucht sich zu erklären, wie der kleine Hund überhaupt aufs Kläranlagengelände gelangen konnte.Der Ausflug war nicht sein erster. "Beast" sei ein bekannter Ausreiser, weiß Wilhelm. So weit wie dieses Mal sei der Rüde jedoch noch nie gelaufen. Die Kläranlage und sein Zuhause liegen recht weit auseinander.