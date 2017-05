Vermischtes Parkstein

Die KAB setzt auf ein fünfköpfiges Leitungsgremium. Damit hat die lange Zeit ohne Führung ein Ende.

Innerhalb des Teams werden die Aufgaben verteilt. In der Jahreshauptversammlung am Donnerstagabend im Kapuzinerhaus einigten sich die 12 anwesenden Mitglieder auf diese Lösung, weil in den vergangenen Jahren kein Vorstand mehr existierte.Die letzte Jahreshauptversammlung war 2014. Damals war Werner Haberkorn Vorsitzender. Später lag die Arbeit auf mehreren Schultern. Altbürgermeister Hans Schäfer, ein Mitglied des später gewählten Leitungsteams, sprach von einer zusammengeschrumpften Teilnehmerschar. Er hob Karl Hegner und Karin Friedl als die hervor, die die Fahne der KAB hochgehalten und sprichwörtlich auch die Veranstaltungen getragen haben.Hegner verlas den Kassenbericht, die Entlastung erfolgte nach dem Prüfungsbericht einstimmig. Karin Friedl berichtete, dass seit der letzten Jahreshauptversammlung vier Mitglieder verstorben sind und fünf ihren Austritt erklärt haben. Erfolgreich waren die Ausflugsfahrten mit beachtenswerten Teilnehmerzahlen.Diözesansekretär Markus Nickl leitete die Neuwahlen des Leitungsteams. Ihm gehören Karin Friedl, Hans Schäfer, Karl Hegner, Edeltraut Bergler und Rudolf Schraml an.