Vermischtes Parkstein

12.05.2017

12.05.2017

"Gott liebt mich, dich - alle Kinder dieser Welt" - unter diesem Motto feiert das Kinderhaus St. Pankratius 40. Geburtstag. Pfarrer Pennoraj Thamarkkhan spricht von einem Ort des Wohlfühlens.

Im Familiengottesdienst am Sonntag in der St. Pankratiuskirche machten die Mädchen und Buben die Gemeinsamkeit der Kinder in der ganzen Welt unabhängig ihres Aussehens deutlich. Beim großen Spiel in der Turnhalle der Grundschule prangte in großen Lettern "Unser Kinderhaus ist bunt" an der Wand.Die Parksteiner Vereine begleiteten die Kleinne mit Fahnenabordnungen auf dem Weg in die St. Pankratiuskirche. Pfarrer Pennoraj nannte jedes Kind dieser Welt einzigartig, auch wenn sie in den verschiedenen Teilen der Erde andere Arten zu leben haben. Der Kinderhauschor sang.Pfarrer Pennoraj wünschte, dass das Kinderhaus weiter von Fröhlichkeit geprägt werde. Es sei ein Lebensraum, der den Kindern verlässliche Beziehungen, Geborgenheit und Zuwendung garantiere, gleichzeitig aber auch zur Entfaltung von Persönlichkeit und Entwicklung sozialer Fähigkeiten beitrage. Der Bitte des Geistlichen, die Gratulation und den Dank für die Mitgestaltung des Gottesdienstes durch die Kinder mit großem Applaus zu honorieren, kamen die Gottesdienstbesucher mit hörbarer Begeisterung nach.Am Nachmittag machten die Kinder in der Turnhalle erneut deutlich, dass Hautfarbe und Aussehen kein Hinderungsgrund für Gemeinsamkeit sind. Das Kinderhaus wurde zur größten Kaffeestube, die es in Parkstein wahrscheinlich jemals gegeben hat. In allen Räumen hatten die Mitarbeiter Tische und Bänke aufgestellt, wohl schon in der weisen Voraussicht, dass eine Schlechtwetterfront aufziehen könnte. Der Ansturm aufs Kuchenbuffet war enorm. Aber es hat sich für jeden Einzelnen gelohnt, die Wartezeit in der Schlange in Kauf zu nehmen.Zum Schluss ging der Blick noch einmal auf die Piste des Seifenkistenrennens (wir berichteten) zurück. Die Besucher hatten per Stimmzettel dem historischen Modell "Gaston" den Schönheitspreis verliehen. Dafür erhielt der Erbauer einen Pokal.