15.02.2017

Die "Clubberer" liefern eine Saison ohne große sportliche Höhepunkte ab. Überragende Ergebnisse sind Mangelware, für ein Mitspielen um die oberen Tabellenplätze reicht es nicht, die Elf "dümpelt" im Mittelfeld umher und droht schlicht "zur grauen Maus" in der zweiten Bundesliga zu werden. So beschrieb Markus Fischer, Vorsitzender des 1.-FCN-Fanclubs "Leiky's Parkstein 99", in der Jahreshauptversammlung die Situation des Lieblingsvereins. Beim Fanclub "Leiky's" hingegen läuft alles rund: Die Neuwahlen wurden problemlos abgewickelt, die Finanzen seien recht gut.

26 stimmberechtigte Mitglieder waren zur Versammlung ins Gasthaus Janner gekommen. Aktuell sind es 149 Mitglieder. Fischer kündigte zunächst an, dass mit "Max-Morlock-Stadion" auch der künftige Name der fußballerischen Heimstätte neben dem Dutzendteich bald offiziell werde. Damit auch die jungen Fanclubmitglieder wissen, wer Max Morlock ist, referierte Fischer kurz über ihn.Die Mitglieder des Fanclubs haben zahlreiche Heim- und Auswärtsspiele des 1. FCN besucht. Im Gegensatz zu den nicht immer zufriedenstellenden Ergebnissen gab es innerhalb des Vereins höchst erfreuliche Aspekte: Zahlreiche Mitglieder heirateten, und die "Leiky's" standen Spalier. Für die laufende Saison haben zwölf Mitglieder für die Heimspiele eine Dauerkarte erworben. Der Blick auf 2017 zeigt die mögliche Gründung eines Arbeitskreises, der sich um die ordnungsgemäße Aufteilung des Besitzes des Clubs auf zwei Lagerstätten, im Benefizium und Privat, kümmert. Sollte es eine Bezirkskleinfeldmeisterschaft geben, soll versucht werden, ein Team zu stellen.Sven Lederer gab den Kassenbericht ab. Es war sein letzter, weil er bei den Wahlen nicht mehr für das Amt kandidierte.Markus Fischer wurde als Vorsitzender ebenso wie Stellvertreter Alexander Müller und Schriftführerin Eva-Maria Stöhr einstimmig bestätigt. Die Kasse führt künftig Andreas Raithel. Um die fünf Beisitzerplätze bewarben sich acht Kandidaten. Gewählt wurden Mathias Rauh, Christoph Skutella, Dominik Messner, Katja Zachmann und Sven Lederer. Die Kasse prüfen weiterhin Peter Richter und Dieter Menzl.