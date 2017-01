Vermischtes Parkstein

30.01.2017

30.01.2017

Sportleiter Jürgen Völkl wird mit seinem Double beim Königsschießen 2016 in die Chronik der Basaltschützen eingehen. Er holte sich die Königswürden sowohl beim Luftgewehrschießen als auch mit der Luftpistole. Doch damit nicht genug.

König ohne Konkurrenz

Völkl belegte bei den Vereinsmeisterschaften im Luftgewehr und der Luftpistole jeweils den zweiten Platz. Doch vor der Ehrung feierten die Basaltschützen ganz nach dem Motto "Essen und Trinken hält Leib und Seele zusammen". Anschließend berichtete Völkl über den Ablauf der Vereinsmeisterschaft. Die Beteiligung der Schützen sei erfreulich gut gewesen, im Bereich Jugend hingegen eher mager.Das gelte auch für den Wettbewerb Luftpistole in der offenen Klasse, bei dem sich nur fünf Schützen eingetragen hatten. Um den Vereinsmeister zu ermitteln, wurden drei Ergebnisse zu je 40 Schuss gewertet. Vereinsmeister Jugend/Junioren wurde Daniel Kick mit 993 Ringen vor Claudia Busch. In der offenen Klasse Luftpistole holte sich Reiner Stahl mit 1013 Ringen den Titel des Vereinsmeisters vor Jürgen Völkl (971 Ringe) und Karl-Heinz Sauer (954 Ringe).Bei den Damen setzte sich Emmi Bösl mit 855 Ringen als Vereinsmeisterin an die Spitze vor Anni Hösl (834 Ringe) und Johanna Busch. Vereinsmeister Herren Luftgewehr ist Christian Heinl mit 1035 Ringen vor Jürgen Völkl (984 Ringen) und Maximilian Kreuzer (977 Ringen).Beim Königsschießen haben 33 Schützen den Schuss abgegeben. 29 Teilnehmer griffen zum Luftgewehr, vier zur Luftpistole. Beim Königswettbewerb Jugend/Junioren sicherte sich Daniel Kick als einziger Teilnehmer den Titel. Die Königskette im Wettbewerb Pistole offene Klasse ließ sich Jürgen Völkl mit einem 288,4 Teiler umhängen. Die Wurstkette als Zweitplatzierter erhielt Karl-Heinz Sauer. Schützenmeister Karl Schiffmann belegte Platz drei. Neue Schützenliesl ist Birgit Dütsch mit einem 835,0 Teiler. Die Wurstkette ging an Anni Hösl mit einem 876,7 Teiler, mit dem Zielwasser musste sich Brigitte Wohner als Drittplatzierte begnügen.Beim Wettbewerb Luftgewehr/Herren nahm Jürgen Völkl seine zweite Königskette entgegen. Er gewann den Titel des Schützenkönigs mit einem 316,4 Teiler vor Willi Herrmann (564,0 Teiler), dem die Wurstkette blieb. Das Zielwasser ging an Franz Bösl. Erstmals luden die Basaltschützen zum Schießen auf die Glücksscheibe ein. Die Startgebühren erhielten die drei Erstplatzierten. Auf Platz eins setzte sich Adrian Fleischmann vor Willi Herrmann und Karl Schiffmann.Zweite Bürgermeisterin Lydia Ebneth gratulierte den Gewinnern zu ihrenErfolgen. Der Dank ging vor allem an Jürgen Völkl als Sportleiter und Organisator der Wettbewerbe. "Selten ist jemand so behangen wie Jürgen Völkl mit seinen zwei Königsketten", würdigte Ebneth. Die Vereine seien der große Schatz der Kommune und eine wichtige Tradition.