Wirtschaft Parkstein

27.01.2017

27.01.2017

Sei es aus Zeitmangel, Angst vor der Bürokratie oder falscher Bescheidenheit: In Klein- und Mittelbetrieben gibt es oft niemanden, der sich um Förderprogramme kümmern kann. Doch es gibt Hilfen. Zusammen mit den Wirtschaftsförderern des Landkreises Tirschenreuth und der Stadt Weiden lud Landrat Andreas Meier zu einem Informationsabend über staatliche Förderprogramme ins Landrichterschloss Parkstein ein. Denn, so Meier: "Es liegt in unserem gemeinsamen Interesse, dass es der Wirtschaft gut geht."

Der Publikumszuspruch war so groß, dass die Versammlung in den Festsaal verlegt werden müsste. Regierungsdirektorin Monika Grabinger erläuterte die Regionalförderung für kleine und mittlere Unternehmen und deren zahlreichen Detailregelungen. Den Schwerpunkt bildete das Fördersystem der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" . Je nach Größe des Betriebs gelten in den C- oder D-Fördergebieten unterschiedliche Fördersätze zwischen 10 und 30 Prozent. Gefördert werden könne auch die Übernahme einer stillgelegten oder von Stilllegung bedrohten Betriebsstätte.Weitere Fördermöglichkeiten bilden das "Bayerische regionale Förderprogramm" sowie der "Europäische Fond für regionale Entwicklung" . Um es den Betrieben leicht zu machen, empfahl die Referentin:; "Stellen Sie den Antrag, wir entscheiden, in welchen Topf Sie kommen."Alle folgenden Vorträge des Abends stellten Technologieförderung, insbesondere Informationstechnologien in den Mittelpunkt. "Digitalbonus.Bayern" nennt sich ein neues Programm des Wirtschaftsministeriums", das Dr. Robert Feicht von der Regierung der Oberpfalz erläuterte. Es will Betrieben helfen, ihre Produkte, Prozesse und Dienstleistungen zu digitalisieren und die IT-Sicherheit zu verbessern. Eines der Beispiele betraf einen steinverarbeitenden Betrieb, der einen "3-D-Grabstein" im Zuge der Digitalisierung der Grabmalgestaltung entwickelt hatte.Alle vorgestellten Förderprogramme hatten eines gemeinsam: Es gibt eine fast endlos lange Reihe von Voraussetzungen und Ablaufregelungen. Ohne Expertenberatung dürften gerade Klein- und Mittelbetriebe kaum in der Lage sein, Fördermittel in Anspruch zu nehmen. Daher richtete der Bezirk 2016 ein Beratungsbüro in Weiden ein. Dessen Leiterin Lucie Valentová stellte es nun den Zuhörern vor. "Ich lese jeden Tag die aktuellen Richtlinien vieler Förderprogramme", berichtete sie und bot an, Projekte zu begleiten - von der Erstberatung bis hin zur Umsetzungs- und Verwertungsphase. Auch die passenden Netzwerkpartner aus Wirtschaft und Wissenschaft will Valentová suchen.Beratung, Suche nach Förderprogrammen und Betreuung von Fördervorhaben - über diese Hilfestellungen der Bayerischen Forschungs- und Innovationsagentur sprach Johannes Reiff vom ITZB Nürnberg, Projektträger Bayern. Die von ihm beispielhaft genannten Förderprogramme sind "BayTOU" für Gründer mit weniger als 10 Mitarbeiter oder "BayTP" für Unternehmen bis 400 Mitarbeiter. Auch das Förderprogramm "Elektromobilität und innovative Antriebstechnologien" sowie Programme zur Förderung von Fremdleistungen wurden vorgestellt. Die Veranstaltungsreihe für Betriebe soll fortgesetzt werden.