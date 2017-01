Wirtschaft Parkstein

31.01.2017

75

0 31.01.201775

Ohne Werbung geht es nicht. Auch ein positives Image entscheidet über den Unternehmenserfolg. Tipps, wie ein solches entstehen kann, gibt es bei den Wirtschaftsjunioren.

Marken machen

Vier "As" beachten

Mit Hilfe einer pfiffigen Facebook-Aktion schaffte es der schwedische Student Filip Tysander innerhalb von drei Jahren, mit 240 00 Euro Startkapital 70 Millionen zu erwirtschaften. Nicht mit einer neuen Erfindung, sondern mit traditionellen Uhren kam der Geschäftserfolg. Die Millionen-Idee wurde auf Facebook umgesetzt. Nutzer hatten dort Fotos eingestellt, auf denen sie die Uhren von Filip Tysander tragen. Die Uhren wurden bekannt und zum Verkaufsschlager.Von dieser Erfolgsgeschichte berichtete Florian Schläger von der Agentur "Kreativmaleins" bei einem Vortragsabend der Wirtschaftsjunioren Nordoberpfalz. In der Reihe "Zur Sache, Junioren" sprach der Werbefachmann im Steinstadl des Landrichterschlosses in Parkstein über erfolgreiche Marketingstrategien. Schläger übt derzeit auch das Amt des Kreissprechers der Wirtschaftsjunioren aus.Die wichtigste Botschaft lautete: "Werbung mit dem Vorschlaghammer ist der falsche Weg." Werbung müsse durch die Hintertür kommen. Und: "Sagen Sie nicht, wir haben das beste Produkt", empfahl Schläger. Ausgangspunkt für Marketingstrategien sei die "Bedürfnispyramide des Menschen". Sie beginnt bei Grundbedürfnissen und reicht bis zum Streben nach Selbstverwirklichung. "Werbung muss einer dieser Kategorien zugeordnet werden können."Auch wenn Produktwerbung auf den ersten Blick einfach erscheine, sollte immer eine systematische Marketing- und Werbestrategie dahinterstehen. Ziel: "Das Produkt muss zur Marke werden." Marken sollten Wiedererkennbarkeit zum Beispiel durch Farben oder Logos haben und mit positiven Empfindungen verbunden sein. Am Beginn einer Marketingstrategie steht die Zielgruppendefinition. "Wen möchte ich erreichen?", "Was sind die Bedürfnisse der Zielgruppe und wie verhält sie sich?" - das seien die Ausgangsfragen. Fehler an dieser Stelle führten zu Streuverlusten, die viel Geld kosten können.Anschließend müssten die Kanäle, auf denen man den Kunden am besten erreiche, festgelegt werden. Internet mit Onlineshop und YouTube, Soziale Medien, Newsletter, Verkaufsräume, Messen und Werbematerial sind einige der Möglichkeiten. "80 Prozent der Kunden informieren sich vor einem Kauf im Internet", berichtete der Referent. Auch sei das "E-Mail-Marketing" längst nicht tot. Bei Werbeaktionen komme es auf die richtige Dosis an: Schläger empfahl, "nicht jede Woche einen Wochenend-Einkaufsgutschein zu verteilen". Werbeserien müssten stringent wiedererkennbar und einheitlich gestaltet werden.Der Zukunftstrend liege "im Mobilbereich". "Warum nicht einen Online-Shop für Ersatzteile im B2B-Bereich einrichten?" fragte Schläger: Im nachträglichen Service böten sich viele Geschäftschancen. Im B2B-Bereich empfahl er Facebook für die Mitarbeitergewinnung und YouTube zur Vorstellung des Produkts.Desweiteren sei zu entscheiden, auf welche Art und Weise der Kunde angesprochen werden solle. In Betracht kämen kognitive, emotionale oder physiologische Möglichkeiten. Positives Beispiel sei die Werbung für Mercedes-Benz-Autos, die Frauen ansprechen soll. Auch Unkonventionelles sei möglich: Schläger verwies auf einen Hackschnitzel-Hersteller, der Holzhacken verschickte. Abgeschlossen wurde der Vortrag mit der Empfehlung der vier "As" für das Marketing: "Anders als alle anderen".