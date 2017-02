Sport Pechbrunn

Pechbrunn/Mitterteich. Zum sechsten Mal lädt der SV Pechbrunn-Groschlattengrün zusammen mit Frey-Sport aus Marktredwitz zu einem Hallenturnier in die Mitterteicher Mehrzweckhalle ein. Gespielt wird am kommenden Wochenende, dabei sein werden 45 Mannschaften.

Den Auftakt machen am Samstag, 18. Februar, um 9 Uhr die G-Junioren. Weiter geht es ab 12.30 Uhr mit den D-Junioren und ab 16 Uhr mit den Damen. Bei den G-Junioren spielen die SF Kondrau, der TSV Konnersreuth, die SG Marktredwitz, der SV Steinmühle, der TSV Waldershof und der SV Pechbrunn. Jedes Kind erhält hier eine Medaille. Bei den D-Junioren treten der FC Stiftland, die SG Tirschenreuth, die DJK Falkenberg, die SF Kondrau, der SC Arzberg, die JFG Hochfranken Selb, der TSV Waldershof und die SpVgg Weiden an. Hier gibt es Gutscheine zu gewinnen. Bei den Damen spielen der TSV Waldershof, der FC Tirschenreuth, die SF Kondrau, der SV Riglasreuth, der TSV Friedenfels, der VfB Rothenstadt und SV Pechbrunn I und II. Auch hier werden Gutscheine an die besten Teams überreicht.Am Sonntag, 19. Februar, spielen ab 9 Uhr die F-Junioren, ab 12.30 Uhr die D-Junioren und ab 16 Uhr die C-Junioren. Bei den F-Junioren spielen der SV 04 Marktredwitz, die SpVgg Selb, der FC Tirschenreuth, der FC Lorenzreuth, die SG Fuchsmühl und SV Pechbrunn I und II. Jedes Kind wird hier mit einer Medaille belohnt. Bei den D-Junioren sind der FC Stiftland (SV Pechbrunn und TSV Konnersreuth), der FSV Tirschenreuth, der TSV Neualbenreuth, der SV Steinmühle, der SV Schönhaid, der SV Leutendorf und die DJK Falkenberg dabei. Bei den C-Junioren treten FC Stiftland I und II, der TSV Waldershof, die SF Kondrau, der TSV Bärnau, die SG Tirschenreuth, der SV Schönhaid und der SV Steinmühle an. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Zuschauer sind an beiden Tagen herzlich willkommen.