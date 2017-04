Vermischtes Pechbrunn

26.04.2017

26.04.2017

Von Mitgliederschwund ist bei diesem Verein nicht die Rede. Statistisch gesehen gehört die Hälfte aller Einwohner der Gemeinde dem TSV Pechbrunn-Groschlattengrün an. Und es geht weiter aufwärts.

Mütter stehen Schlange

Fitness im Mittelpunkt

"Bei euch tut sich was"

Wir trainieren an jedem Wochentag, da ist für jeden etwas dabei. Oberturnwartin Uta Habedank

Ehrungen Für 25-jährige Treue zum TSV wurden geehrt: Markus Burger, Andrea Heinrich, Daniela Judas, Matthias Protschky, Heinz Schmidt und Stefanie Söllner. 40 Jahre beim TSV sind Christa Arzberger, Heidi Bauer, Ramona Braun, Gerald Heinrich, Christa Judas, Daniela Nietert, Siegfried Judas, Maria Rössler und Ursula Schäffler. 50 Jahre beim Verein sind Hannelore Bienlein-Holl, Alfons Ernstberger, Peter Leiminer und Adelheid Menges. Schon 60 Jahre dem TSV gehören Rudolf Dreßel, Werner Fuhland und Gisela Huber an. (jr)

Groschlattengrün. (jr) Einen Mitgliederboom erlebt der Sportverein. Allein im vergangenen Jahr erhöhten 12 Neuaufnahmen die Gesamtzahl auf nunmehr 669 Personen. "Der TSV Pechbrunn-Groschlattengrün ist unser Aushängeschild", sagte Bürgermeister Ernst Neumann und lobte vor allem den "pflegeleichten" Umgang miteinander. Sichtbar wurde dies auch in der hervorragend besuchten Jahresversammlung im Gasthaus Knopf: Beim TSV geht es harmonisch zu.Vorsitzende Doris Reiß zog eine positive Jahresbilanz. Am stärksten nachgefragt wird aktuell die Mutter-Kind-Gruppe unter der Leitung von Iris Zeitler. "Wir werden geradezu überhäuft mit Anfragen der Mütter, ob sie mit ihren Kindern zu uns zum Turnen kommen können", freute sich Reiß. Gut angekommen sei auch eine "Besondere Turnstunde" gemeinsam mit der Grundschule. Die Kinder stellten ihr sportliches Können an 16 Stationen unter Beweis. Heuer ist die Aktion im Juni geplant.Die Prüfung für das Sportabzeichen war auf dem Gelände des TuS Mitterteich möglich, 30 Sportler nahmen daran erfolgreich teil. Als kleines Dankeschön fand erstmals ein Grillfest für alle Übungsleiter und Helfer statt, informierte die Vorsitzende. Leider spielte das Wetter nicht mit, so dass die Veranstaltung kurzerhand in den Vorraum der Turnhalle verlegt werden musste. Dank galt den beiden "Grillmeistern" Thomas Schraml und Kunibert Reiß.Höhepunkt und Abschluss des Vereinsjahres bildete das Schauturnen, beide Aufführungen waren restlos ausverkauft. "Unsere Turnerfamilie hat super zusammengearbeitet, ich danke euch dafür", sagte Doris Reiß. Auftakt im neuen Jahr war das Stärketrinken mit Speckwurst und Himbeergeist, ehe im Februar der Kinderfasching anstand. 120 Kinder, Jugendliche und Eltern waren gekommen. Abschließender Dank galt allen Übungsleitern, Betreuern und Helfern: "Ohne sie könnte der Verein nicht das leisten, was er leistet."Oberturnwartin Uta Habedank berichtete vom Turnhallenbetrieb in geordneten Bahnen. "Das Wichtigste in unserer Arbeit ist, viele Kinder für Bewegung zu begeistern und sie an das Geräteturnen heranführen. Bei den Erwachsenen steht nicht mehr das Gerätturnen im Mittelpunkt, sondern die Fitness und die Erhaltung der Gesundheit." Von Montag bis Freitag sei der Verein in der Turnhalle: "Wir trainieren an jedem Wochentag, da ist für jeden etwas dabei - und dies alles auf ehrenamtlicher Basis", stellte die Turnwartin heraus. Auch mit dem Besuch der Übungsstunden zeigte sich die Sprecherin durchaus zufrieden. Auf Wettkampfebene starteten die Mädchen beim Bayernpokal-Gauentscheid. Dabei belegten Katharina Schraml, Aylin Pointinger, Lenja Fürst und Pauline Schraml in der Jugend D einen zweiten Platz in der Gesamtwertung. Im Einzel erreichte Pauline Schraml einen sechsten Platz. Bei den Jungs schaffte Jonas Bönisch sogar den ersten Platz und Sascha Klughardt einen vierten Platz.Aktiv eingebunden war der TSV beim "MAK-Aktivtag" mit Airtrack, Trampolin und Kleingeräten. Ein weiterer Höhepunkt war die Teilnahme an der Kinderturnolympiade in Neumarkt. Gut besucht war das zweitägige Ferienlager am Ende der Sommerferien mit Besuch des Leistungszentrums Hof. Gut kam bei den Kindern die Nachtwanderung an.Ein Höhepunkt heuer ist die Teilnahme am Deutschen Turnfest in Berlin. 19 Sportlerinnen und Sportler des TSV sind dabei. Der Sportabzeichentag findet heuer am 29. Juli statt. Die beiden Wanderwarte Martin Dressel und Mark Freitag berichteten über die Frühjahrs- und Herbstwanderung. An der Frühjahrsaktion nahmen 32 Wanderer teil, im Herbst waren es weniger. Die Frühjahrswanderung 2017 ist am 25. Mai geplant. Gewandert wird rund um den Rothenbürger Weiher, gemeinsame Abfahrt aller Teilnehmer ist um 9 Uhr ab Turnhalle in Pechbrunn. Gewandert werden rund 14 Kilometer, die Rückkehr ist für 17 Uhr vorgesehen.Bürgermeister Ernst Neumann war voll des Lobes: "Mit dem TSV hatten wir noch nie Probleme", zeigte er sich vor allem vom starken Zusammenhalt beeindruckt. Schon der Besuch der Versammlung zeige, dass die Mitglieder hinter ihrem Verein stehen. Neumann dankte für das herausragende ehrenamtliche Engagement aller Trainer, Übungsleiter und Betreuer: "Ihr seid jeden Tag in der Halle, bei euch tut sich was." Sein Glückwunsch galt den treuen Vereinsmitgliedern. (Info-Kasten)