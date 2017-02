Bei Turnieren gepunktet

Freizeit Pfreimd

Am liebsten nehmen sie den Eisstock in die Hand. Doch wenn Zaun- und Pflasterarbeiten anstehen, legen sie ihn auch mal beiseite. Spartenleiterin Beate Stiegler kann sich nicht beklagen.

Bei der Jahreshauptversammlung der SpVgg-Sparte Eisstock dankte sie ihren Helfern für die Unterstützung. Stiegler freute sich, dass auch die Gründungsmitglieder Aribert Troidl, Jakob Bauer und Ernst Hüther sowie Dritter Bürgermeister Hubert Betz zur Versammlung gekommen waren.Sie verwies auf insgesamt 50 Turniereinsätze der Herren- und Mixedteams in dieser Saison. Für die Sommersaison 2016 waren zwei Herrenmannschaften und eine Mixedmannschaft gemeldet. In der Kreisliga erreichte die erste Mannschaft den Klassenerhalt. Die zweite Mannschaft kam in der Kreisklasse B auf Platz vier und verpasste den Aufstieg knapp. Bei der Stadtmeisterschaft gingen insgesamt 14 Mannschaften, darunter auch zwei Damenteams an den Start. Der Sieg ging an die Mannschaft "Gerresheimer" vor den "Freizeitplayern" und den "Norwegern". Stadtmeister im Einzelschießen wurde Jürgen Dirnberger mit 158 Punkten vor Beate Stiegler mit 152 Punkten und Josef Beck mit 147 Punkten. Den Vereinsmeistertitel errang Josef Beck mit 152 Punkten vor Jürgen Dirnberger mit 133 Punkten und Beate Stiegler mit 122 Punkten. Beim Altlandkreisturnier, das dieses Jahr in Nabburg über die Bühne ging, regnete es im Strömen. Die Platzierungen wurden ausgelost.In der Wintersaison waren ebenfalls zwei Herrenmannschaften und eine Mixedmannschaft gemeldet. Die "Erste" startete in Regensburg in der Bezirksliga B, erreichte den 14. Platz und bleibt somit in der Bezirksliga B. Die zweite Mannschaft stieg automatisch in die Kreisklasse A auf, weil es die Kreisklasse B nächste Saison nicht mehr geben wird. Das Mixed-Team durfte sich beim Kreispokal-Wettbewerb in Weiden ungeschlagen über den ersten Platz freuen. Das bedeutet die Qualifikation zum Bezirkspokal im November. Beim Kreispokal Ü50 erzielte die Mannschaft den dritten Platz.Maßgeblichen Anteil am Erfolg der Sparte haben Beate Stiegler und Alfred Adamietz. Die Spartenleiterin wurde für insgesamt 400 Turniere, Adamietz für 300 Turniere geehrt. Die aktivsten Eisstockschützen im Vereinsjahr waren Jürgen Dirnberger mit 29 Turnieren und Reinhold Raab mit 24 Turnieren. Die Sparte Eisstock beteiligte sich auch an anderen Aktivitäten der Vereine, so an der Stadtmeisterschaft der Stadtschützen, dem G36 Vergleichsschießen der Reservisten und der Marktmeisterschaft der Kegler Wernberg-Pfreimd.