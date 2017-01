Freizeit Pfreimd

19.01.2017

Patrick Zeitler hatte zweifachen Grund zur Freude: Die KLJB Hohentreswitz stemmte im vergangenen Jahr erfolgreiche Veranstaltungen. Und bei der Jahreshauptversammlung gab es Zuwachs.

Als neues Mitglied wurde im Gasthaus Maier in Hohentreswitz Anna Irlbacher willkommen geheißen. Patrick Zeitler blickte auf das vergangene Vereinsjahr zurück, welches durch das Hüttenwochenende, die Stodldisco und den Seniorennachmittag geprägt waren. Pfarrer Johann Spitzhirn weiß, was er an der KLJB hat: Er dankte den Jugendlichen für die gute Zusammenarbeit. Sportwart Peter Zenger berichtete nur von einem sportlichen Ereignis: Der Teilnahme am Elfmeterturnier in Pfreimd.Doch das Jahr hatte andere Höhepunkte: Katharina Maier schilderte die Teilnahme an den Faschingszügen in Gleiritsch und in Pfreimd. Mit dem Motto "Königreich Hohentreswitz" begeisterte die KLJB die vielen Zuschauer. Im Mittelpunkt stand die sechste Stodldisco im Zeitler-Stodl in Pamsendorf. Die vielen Mühen im Vorfeld hatten sich gelohnt. Es kamen über 350 Gäste und der DJ sorgte mit seiner Musik-Mischung für ausgelassene Stimmung.Im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung stand die Neuwahl des Führungsgremiums. Nach über sechs Jahren gaben Patrick Zeitler, Katharina Maier, Andreas Bartmann und Birgit Zenger ihre Aufgaben ab. Neuer erster Vorsitzender ist Peter Zenger, zweiter Vorsitzender Armin Lippert, erste Vorsitzende Theresia Bartmann und zweite Vorsitzende Karin Herrmann. Als Beisitzer fungieren Tobias Beer und Sophie Irlbacher. Kassier ist Tanja Herrmann, Schriftführer Franziska Wittmann und Benedikt Maier, Sportwart Michael Herrmann, Fahnenträger Patrick Zeitler, Tobias Zenger, Armin Lippert und Benedikt Maier, Begleitung Karin Herrmann, Sophie Irlbacher und Melanie Maier.Für dieses Vereinsjahr hat die KLJB schon wieder einen gut gefüllten Terminkalender. Zu dem größten Ereignis zählt die Stodldisco im Zeitler-Stodl in Pamsendorf im Sommer. Mitte März steht die Theateraufführung "Zimmer mit Frühstück" im Pfarrheim in Trausnitz auf dem Programm.