Freizeit Pfreimd

24.01.2017

10

0 24.01.201710

Die Landjugend Weihern-Stein ist seit ihrer Wiedergründung ein Faktor für den Zusammenhalt im Ort. "Wir-Gefühl" ist keine Worthülse.

Das neue Team Einen Stabwechsel gab es bei den Vorsitzenden. Einstimmig wurde Florian Schmid zum Nachfolger von Philipp Meindl gewählt. Ihm zur Seite steht Stefan Reitinger als Stellvertreter. Vorsitzende Lisa Zimmermann und Stellvertreterin Anja Reitinger wurden in ihren Ämtern bestätigt. Kassier ist künftig Hannes Reis, Stellvertreter Markus Werner. Schriftführer Maximilian Meindl wurde im Amt bestätigt. Künftig steht ihm Marina Reis zur Seite. Als Beisitzer wurden Sebastian Zahner, Sophie Haider, Marlen Bauer, Thomas Reitinger, Johannes Wildenauer, Stefan Gradl, Matthias Reis und Johannes Schmid gewählt. Fahnenträger ist auch weiterhin Lukas Rauch. (slh)

-Weihern. Auch die weiteren Vereine bestätigen immer wieder, dass das junge Team seit seiner Wiedergründung nicht mehr wegzudenken ist. Vorsitzender Philipp Meindl zeigte in seinem Bericht anlässlich der Jahreshauptversammlung mehr als einen reich gefüllten Kalender auf. Das Hauptaugenmerk galt im vergangenen Jahr natürlich der Jubiläumskirwa, bei der die Landjugend mit als Ausrichter fungierte. Es war ein großes "Wir" in Weihern, auf das man gerne zurückblickt. Neben Gruppenstunden besuchte man zahlreiche Festivitäten in Nachbargemeinden. Der Name verpflichtet: So beteiligte sich die KLJB auch an den kirchlichen Veranstaltungen und brachte sich hier konstruktiv ein. Für die Mitglieder des 71 starken Vereins wurde ein Zeltlager sowie eine Fackelwanderung organisiert. Groß war auch die Anfrage anlässlich der Nikolausaktion. Kassier Johannes Schmid legte einen positiven Bericht vor.