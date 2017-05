Freizeit Pfreimd

03.05.2017

2

0 03.05.2017

Die Frühjahrsbestellung ist in der Stadtbücherei eingetroffen. Die 25 Kinder bei der Präsentation der neuen Kinderbücher gehörten zu den ersten, die aus den über 60 neuen Titeln für junge Leser auswählen durften.

Aus einem großen Reisekoffer voll mit den neuesten Titeln der Bibliothek hatten sie die Qual der Wahl. Um die Auswahl zu erleichtern, stellte Stephanie Most neun Titel mit dem Schwerpunkt auf Bilderbücher aus den Neuanschaffungen vor. Besonders die neueste Ausgabe der "Olchis" quittierte das junge Publikum mit lautstarker Freude. Für alle, denen die Bände der "Olchis" zu wenig sind, hatte Stephanie Most noch eine Alternative: "Die Vulkanos", pelzige Wesen die in einem Vulkan wohnen und Feuer pupsen. Ein anderer Tipp von Stephanie Most ist "Labor" für experimentierfreudige Kinder mit ihren Eltern. Der Titel verspricht Aufklärung über gebackenes Eis, Tinte, die man nicht sehen kann, und wie man mit Zitronen Strom erzeugt.Neben den Kinderbüchern gibt es in der Stadtbücherei über 70 neue Romane und Sachbücher für Erwachsene. Vor allem im Bereich der Ratgeber für Erziehungsfragen und Lebenshilfe gibt es neue Titel. Aber auch Krimi-Fans und die Leserinnen klassischer Frauenromane kommen auf ihre Kosten.