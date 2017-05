Sicher unterwegs auf dem Mountainbike

Freizeit Pfreimd

14.05.2017

19 interessierte Mountainbiker trafen sich zum Fahrtechniktraining mit Klaus Joachimstaler in Altenstadt. Organisiert hatte die Veranstaltung der Skiclub Pfreimd. Am Vormittag wurden Grundkenntnisse wie richtige Sitzposition, Bremstechnik und Kurventechnik vermittelt. Nach dem Mittagessen fuhren die Teilnehmer nach Neustadt in ein angrenzendes Waldgrundstück. Dort konnten sie das Erlernte unter fachkundiger Anleitung in der Praxis anwenden. Es standen Treppenfahren, das Überfahren von Hindernissen sowie Brems- und Kurventechniken im steilen Gelände auf dem Programm. Durch das Fahren im Grenzbereich machten die Teilnehmer sehr rasch Fortschritte und konnten einen deutlichen Sicherheitsgewinn für Alltagssituationen mit nach Hause nehmen. Bild: slh