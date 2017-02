Verein mit Wohlfühlcharakter

Freizeit Pfreimd

08.02.2017

Unverändert nach oben gehen die Mitgliederzahlen des Obst- und Gartenbauvereins Pfreimd. Ihm gehören inzwischen 551 Gartenfreunde an. Das hat aber auch seinen Grund.

Neuwahlen Bei den Neuwahlen gab es nur unwesentliche Veränderungen in der Zusammensetzung des Vorstands. Weiter an der Vereinsspitze ist Reinhold Kumeth, dem als zweiter Vorsitzender Herbert Raßmann zur Seite steht.



Kassier ist Alfred Fleischmann, Baumwart Michael Müller, Gerätewart Michael Blödt, Schriftführer Franz Menzl, Schrebergartenverwalter Kurt Schurz, Kassenprüfer Hans Jobst und Alfred Lautenschlager, Beisitzer: Johann Bartmann, Anneliese Baumgärtner, Karl Fraß, Anneliese Gschrey, Hans-Werner Gueinzius, Rosa Holzgartner, Resi Most, Johann Strehl, Karola Schießl, Franz Wilhelm und Erhard Zeus.

Bei den Gartlern stimmt das Angebot. Vorsitzender Reinhold Kumeth blickte in der Jahreshauptversammlung auf die Sammelbestellung für Bäume und Sträucher zurück. Annähernd 1500 Arbeitsstunden wurden für die Allgemeinheit geleistet. So lief der Betrieb rund um die Mosterei. Man engagierte sich für den Vereinsgarten und für das Schrebergartenfest.An Veranstaltungen 2016 listete Kumeth den Schnittkurs, Weidenflechten und Vogelhäuschenbau, die Fahrt nach Wunsiedel und ins Zillertal, den Krippenbaukurs mit Georg Schmittner, die Fahrt zum Tegernseer Adventszauber, das Schrebergartenfest und diverse Fachvorträge mit namhaften Referenten auf. Nicht unerwähnt blieben Gartenpflegerausbildung und die Ausarbeitung von Franz Menzl zum Thema "Säulenobst". Die Finanzen weisen laut dem Bericht von Alfred Fleischmann einen positiven Trend auf. Der Verein verfügt nach Darstellung von Kurt Schurz über 70 Schrebergärten.Auch 2017 ist der Veranstaltungskalender wieder reich gefüllt mit Angeboten. Es beginnt am 4. März mit einem Schnittkurs in Theorie und Praxis, gefolgt von etlichen Vorträgen, dem Bau von Insektenhotels für den Kindergarten Sankt Martin, einer Aktion "Entenrennen" für Kinder, einer Fahrt nach Krumau, Schrebergartenfest, einer Viertagesfahrt nach Ungarn, sowie die Sammelbestellaktion für Bäume und Sträucher.Dankesworte des Vorsitzenden galten der Stadt, Georg Birner für die Sammelbestellungen, Anneliese Gschrey und Resi Most, allen Kuchenspenderinnen, Sponsoren, Helfern und den Ausschussmitgliedern.Bürgermeister Richard Tischler zeigte sich begeistert von den vielfältigen Aktivitäten des Vereins. Hier zeige sich ein Musterbeispiel für Zusammenhalt. Besonders dankte er für die Pflege diverser öffentlicher Anlagen. Für die Realisierung des "Baumes des Jahres" bot der Bürgermeister geeignete Standorte in der Nähe der Wernberger Straße an.Für 25-jährige Vereinszugehörigkeit konnten Johann Würl und Manfred Bruckner entsprechende Dankurkunden entgegen nehmen. Blumen gab es für Gabi Steindl, die nach neunjähriger Tätigkeit als Schriftführerin aus dem Vorstand verabschiedet wurde.