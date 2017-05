Kultur Pfreimd

Den widrigen Wetterbedingungen der letzten Tage zum Trotz setzte die Sing- und Musikschule zumindest musikalisch frühlingshafte Akzente mit ihrem Frühlingskonzert am Samstag in der Landgraf-Ulrich-Halle.

Von modern bis klassisch

(hm) Wegen der erwartet großen Publikumsresonanz hatte man sich für die große Halle entschieden - eine richtige Wahl, wie sich zeigte, da Vorsitzender Arnold Kimmerl ein voll besetztes Auditorium willkommen heißen konnte. Selbst aus der tschechischen Partnerstadt Primda waren Gäste nach Pfreimd gekommen.Über 100 Mitwirkende zwischen vier und "50plus" boten den Zuhörern ein umfassendes Spektrum - von Kinderliedern über Klassik bis hin zu Jazz und Pop. Der Schwerpunkt des Programms lag bei den Ensembles: Insgesamt drei Chöre, das Streichensemble, verschiedene Instrumentengruppierungen, aber auch kleine Besetzungen sorgten für einen bunten Melodienstrauß.Der Kinderchor machte mit einem Lied über die Bremer Stadtmusikanten den Anfang. Es folgten Musikstücke von Instrumentalsolistinnen mit Klavier, Geige und Querflöte. Einige Nachwuchssängerinnen setzten sich mit bekannten Stücken wie "Irgendwas bleibt" (Silbermond) und "One Of Us" (Joan Osbourne) gekonnt in Szene.In die Welt des Jazz entführten drei Musiklehrer mit "Polkadots and Moonbeams". Mehr als 40 Akteure zählte der große Chor, der den Schlusspunkt im ersten Programmteil setzte. Das eindrucksvoll agierende Ensemble bot mit "Sound Of Silence" und "Ich wollt ich wär ein Huhn" zwei bekannte Titel.Nach der Pause standen wieder talentierte Sängerinnen sowie das Streichensemble auf der Bühne, wobei die Musik von modern bis klassisch reichte. Immer wieder meldeten sich auch Alexandra Kleber und Theresia Igl zu Wort - sie führten mit verbindenden Erläuterungen durch den Abend.Man darf gespannt sein auf das neue Singspiel "Sieben" aus der Feder von Marc Hohl. Die geplanten Aufführungstermine sind am 21. und 23. Juli. Zwei Titel aus dem Singspiel bereicherten auch das Konzertprogramm und fanden die ungeteilte Begeisterung des Publikums. Mit zwei rockigen Titeln ("Love Runs Out" und "Proud Mary") verabschiedete sich der große Chor.Für die Zugabe ("Biene Maja") erstürmten auch Kinder- und Mittelchor nochmals die Bühne und boten gemeinsam mit dem großen Chor ein beeindruckendes Bild zum Finale des gelungenen Frühlingskonzerts.