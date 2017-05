Politik Pfreimd

Halbzeitbilanz in Bezug auf die laufende Wahlperiode des Stadtrates zog bei der Jahreshauptversammlung der CSU die stellvertretende Bürgermeisterin Dr. Johanna Mertins. Sie konstatierte parteiübergreifend eine konstruktive Zusammenarbeit im Stadtrat. "Kommunalpolitik lebt vom direkten Kontakt zum Mitbürger", stellte sie heraus.

Ehrungen Für 20-jährige CSU-Zugehörigkeit wurde Dr. Johanna Mertins ausgezeichnet, für 25 Jahre Klaus Melcher, für 30 Jahre Gisela Hösl, Alfred Hammer und Alois Biehler, für 35 Jahre Karl Seegerer, für 40 Jahre Annemarie Melcher, für 45 Jahre Franz Brunner, für 50jährige Treue Laurenz Beer. (hm)

(hm) Zentraler Tagesordnungspunkt war die Neuwahl des Vorstands und der Delegierten in die Kreisvertreterversammlung. Für weitere zwei Jahre wurde Gisela Hösl im Amt der Ortsvorsitzenden bestätigt. Bei den Stellvertretern gab es einen Generationswechsel: Klaus Summer, Johannes Bodensteiner und Tobias Peltzer stehen der Vorsitzenden nun zur Seite. Zum Schriftführer wurde Michael Wölker gewählt, sein Vertreter ist Alfred Hammer. Die Kassengeschäfte führt weiterhin Franz Haider, Vertreterin ist Katrin Zuber. Als Beisitzer fungieren Justin Herdegen, Georg Holzgartner, Karl Seegerer, Hans Menzl und Wolfgang Lotter. Delegierte in die Kreisvertreterversammlung sind Mirko Hägler, Johannes Bodensteiner, Georg Hösl und Wolfgang Lotter. Zu Kassenprüfern wurden Alois Beierlein und Josef Hägler gewählt.Derzeit zählt der Ortsverband 58 Mitglieder, betonte Gisela Hösl und nannte als wichtige Zukunftsaufgabe die Mitgliederwerbung. In der CSU mit ihren verschiedenen Arbeitskreisen stecke "ein Riesenpotential." Die Vorsitzende erinnerte an traditionelle Veranstaltungen wie die Bergwanderung, den CSU-Preisschafkopf, den Neujahrsempfang und die Beteiligung am Bürgerfest.Zweite Bürgermeisterin Dr. Johanna Mertins beleuchtete die aktuelle Stadtratsarbeit. Sie verwies auf zahlreiche Projekte, mit denen man sich derzeit auseinander setze. Die Ausweisung neuer Baugebiete, Schaffung von Gewerbeparzellen, Sanierung der Altstadt und der innerörtlichen Straßen, Feuerwehrhausneubau in Weihern und Schlauchwaschanlage für die Feuerwehr Pfreimd, Stützmauer am Kellerweg, Kinderspielplätze und Barrierefreiheit im Stadtgebiet nannte sie beispielhaft. Mirko Hägler hatte im Januar 2017 das Amt des Fraktionssprechers der CSU übernommen, wofür ihm Dr. Mertins dankte.