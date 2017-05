Faire Bezahlung sichern

Politik Pfreimd

07.05.2017

"Die soziale Marktwirtschaft wird nur dann akzeptiert, wenn jeder Anteil am gesellschaftlichen Wohlstand haben kann", betonte Bundestagsabgeordnete Marianne Schieder bei der Maikundgebung des SPD-Ortsverbands Pfreimd. Die Politikerin skizzierte die Vorschläge der SPD dazu.

Ortsvorsitzender Norbert Auer freute sich über die Anwesenheit zahlreicher Gäste und Mandatsträger in den Vereinsräumen der Landgraf-Ulrich-Halle. Er rief - so die Pressemitteilung der SPD - dazu auf, für Gerechtigkeit auf dem Arbeitsmarkt einzutreten. Es dürfe nicht hingenommen werden, dass in Deutschland die vermögensstärksten zehn Prozent der Haushalte mehr als die Hälfte des gesamten Nettovermögens besäßen. Auer forderte die Abschaffung der sachgrundlosen Befristung von Arbeitsverhältnissen, gebührenfreie Bildung "von der Kita über die Werkbank bis zur Uni", ein Recht auf Qualifizierung sowie eine starke Tarifbindung und mehr Demokratie in den Betrieben.Auch im Namen des anwesenden stellvertretenden Landrats Arnold Kimmerl und des Nabburger Bürgermeisters Armin Schärtl betonte der Pfreimder Bürgermeister Richard Tischler, wie wichtig es sei, die Situation der Arbeitnehmer immer wieder in den Fokus zu rücken, da es sich dabei um die Basis der Gesellschaft handle und der soziale Friede von allen Politikern, unabhängig von der politischen Couleur, gesichert werden müsse. Sein Dank galt den Vertretern von Amnesty International, die jedes Jahr bei der Maifeier der SPD Unterschriften für verfolgte Gewerkschaftler und in diesem Jahr auch für inhaftierte Journalisten in der Türkei sammeln."Wir wollen gute Arbeit, die den Menschen faire Bezahlung und verlässliche Rahmenbedingungen, Teilhabe, Selbstbestimmung und Anerkennung sichert", so MdB Marianne Schieder in ihrer Rede. "Wenn die unteren 40 Prozent der Beschäftigten beim Bruttostundenlohn seit Mitte der 1990er Jahre real weniger auf dem Gehaltszettel haben, ist das ein Zustand, der nicht so bleiben kann", so Schieder weiter. Nicht die Interessen der Wirtschaft dürften in der Politik an erster Stelle stehen, sondern die Interessen der Menschen. Schieder forderte das sogenannte "Arbeitslosengeld Q" mit zusätzlichen Qualifikationsmöglichkeiten, ein Rückkehrrecht von Teilzeit in Vollzeit, eine Abschaffung der sachgrundlosen Befristungen, eine gebührenfreie Bildung und die Einführung einer Familienzeit mit Familiengeld. "Für Menschen, die 30 Jahre einbezahlt haben, muss die Rente auf jeden Fall höher sein als die Grundsicherung", forderte Schieder. Auch müsse für Kinder, die vor 1992 geboren wurden, der dritte Punkt in der Mütterrente kommen, allerdings müssten die Beiträge dafür aus der Steuerkasse fließen und nicht aus der Rentenversicherung. Ziel der SPD sei ein Rentenniveau von mindestens 48, eventuell sogar 50 Prozent. Mit Blick auf die Krankenversicherung forderte die Politikerin die Rückkehr zur paritätischen Finanzierung. Einen Riegel will die SPD außerdem Exzessen bei den Manager-Gehältern vorschieben.Abschließend rief Schieder die Gewerkschaften auf, im Bundestagswahlkampf gemeinsam mit der SPD für ein starkes Europa zu kämpfen. Man dürfe diese Felder der Politik nicht Parteien wie der AfD überlassen, denen es nicht um die Interessen der Arbeitnehmer gehe, sondern um die Abschaffung der Demokratie.