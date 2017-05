Politik Pfreimd

03.05.2017

03.05.2017

"Naabtalplan" heißt das Zauberwort. Der Fördertopf für den Hochwasserschutz ist mit 75 Millionen Euro gefüllt. Wenn eine Kommune einsteigt, kann sie mit 65 Prozent Förderung rechnen. Übernimmt sie auch noch den baulichen Unterhalt, wird ihr das quasi finanziell gut geschrieben. Was bleibt, wäre ein überschaubarer Betrag. Doch das Thema "Unterhalt" hat nach Ansicht von Pfreimder Stadträten einen Pferdefuß: Die Kommune müsste sich 100 Jahre in die Pflicht nehmen lassen. Darauf wollte sich die Mehrheit nicht einlassen. Fazit: Pfreimd steigt nicht ins Förderprogramm ein.

Das Wasserwirtschaftsamt Weiden hat für 30 Stadt- und Ortsteile im Naabtal Baukostenschätzungen und Schadenspotenziale errechnet. Je nach Priorität sollen die Hochwasserschutzmaßnahmen in den nächsten zehn bis 15 Jahren umgesetzt werden - im Landkreis Schwandorf von Diebrunn (Wernberg-Köblitz) bis Mossendorf (Burglengenfeld). Nun beschäftigt das Thema Schutzmaßnahmen schon seit vielen Jahren die Gemeinden im Naabtal. Es gibt ausgearbeitete Konzepte, doch sie lagen bisher aus Kostengründen in den Schubladen. Auch in Pfreimd. Da sich jetzt andere Quellen auftun, stellte das Wasserwirtschaftsamt Weiden kürzlich den Stadträten die Möglichkeiten für Pfreimd vor. Die Stadt war die erste Kommune, in der die Modalitäten im Detail auf die Stadt zugeschnitten erläutert wurden. Nun sollte in der letzten Sitzung darüber Beschluss gefasst werden.Sieben Millionen Euro sind für den Hochwasserschutz veranschlagt. Abzüglich der Förderung hätte die Stadt 2,4 Millionen Euro zu tragen, Wenn sie sich verpflichtet, den Unterhalt der Bauwerke - Deiche, Dämme, Mauern, Schöpfwerke - zu übernehmen, müsste die Kommune nur noch 545 000 Euro zahlen. Bürgermeister Richard Tischler führte das Gefahrenpotenzial ins Feld, erinnerte an das starke Hochwasser 2003/2004. Bei einem 100-jährigen Hochwasser wäre es "doppelt so schlimm". Zweite Bürgermeisterin Dr. Johanna Mertins fand, dass die Stadt den Bürgern verpflichtet sei und "so ein Angebot hatten wir noch nie". Die Mehrheit der Stadträte stand dem Förderprogramm hingegen kritisch gegenüber. Knackpunkt war die Unterhaltsfrage: "Wir können nicht für 100 Jahre unterschreiben", meinte Stadtrat Rupert Schichtl. Die Folgekosten der baulichen Maßnahmen seien nicht kalkulierbar. Mit 11: 8 Stimmen wurde beschlossen, nicht in die Planung einzusteigen.Die Nachbarkommunen warten ab. Bürgermeister Georg Butz setzt das Thema am 23. Mai auf die Tagesordnung. Die neue Förderkulisse sei auf alle Fälle "nachdenkenswert". In Nabburg der gleiche Tenor. Laut Bürgermeister Armin Schärtl wird sich der Stadtrat im Sommer damit befassen. Er möchte auch die Hilfsorganisationen einbinden. Schwarzenfelds Bürgermeister Manfred Rodde ist persönlich der Meinung, "dass es bei uns nicht so schlimm ist". Doch auch er peilt einen Termin an, bei dem Risikopotenzial, Aufwand und finanzielle Belastungen im Fall Schwarzenfeld erläutert werden. (Innenteil)