12.05.2017

Ihren Titel duften die Soldaten vom Panzerbataillon 104 in diesem Jahr bei der "Strong Europe Tank Challenge" in Grafenwöhr nicht verteidigen. Es gab zu viele andere Verpflichtungen. Dennoch waren sie wieder dabei.

Pfreimd/Grafenwöhr. Das Panzerbataillon 104 aus Pfreimd hat in dieser Woche zusammen mit der US-Armee zum zweiten Mal die internationale "Strong Europe Tank Challenge" auf dem Truppenübungsplatz Grafenwöhr (Kreis Neustadt/WN) ausgerichtet. Am Panzerwettbewerb, der vom amtierenden US-Heeresminister Robert M. Speer eröffnet worden war, nahmen wie im vergangenen Jahr sechs Nationen teil: Diesmal waren es Österreich, Frankreich, Polen, Rumänien, Ukraine sowie Deutschland und die Vereinigten Staaten.Vergangenes Jahr hatte der Charlie-Zug der dritten Kompanie des Gebirgspanzerbataillons 8, die in Friedenszeiten den 104ern unterstellt ist, den Titel geholt. Diese Jahr konnten die Pfreimder wegen anderer Verpflichtungen kein Team stellen. Aber sie liehen den Soldaten aus Augustdorf ihre Leopardpanzer.Und: Wie im Jahr zuvor richteten die Pfreimder Soldaten unter dem Kommando von Oberstleutnant Stefan Reiße auf der Schießbahn 117 die Aufgabe "Offensive Operation" aus, eine der elf Stationen des Wettbewerbs. Das Besondere: Die Panzerbesatzungen mussten auf deutsche Zielscheiben schießen. Diese sind kleiner als die meist auf dem Übungsplatz verwendeten amerikanischen. Geleitet wurde das Schießen von Major Jörg Wenger. Er wies am Donnerstag den Oberkommandierenden des US-Heeres Generalleutnant Frederick "Ben" Hodges sowie dessen Delegation und Gäste in die Aufgabenstellung der von den 104ern geleiteten Station ein.Jede Nation entsandte einen Panzerzug, der aus vier Kampfpanzern besteht. Die Besatzungen mussten neben dem Schießen mit ihren Panzern auch andere Aufgaben erfüllen, unter anderem mit ihren jeweiligen Handfeuerwaffen feuern, Verwundete bergen oder auf einem Rundkurs die Beherrschung ihrer Panzer beweisen.Weitere Berichte und Bilder im Internet: