Politik Pfreimd

12.05.2017

12.05.2017

Schlaglichter auf das Thema frühkindliche Bildung im Landkreis Schwandorf zu werfen war das Ziel der zweiten Bildungskonferenz, die diesmal an der Schule in Pfreimd über die Bühne ging. "Die Herausforderungen werden größer", hieß es dabei.

Viel mehr Krippen

Bildungsregion Um die Bildungsqualität in der Region weiter zu stärken, hat sich der Landkreis Schwandorf 2015 an der Initiative "Bildungsregionen in Bayern" des Bayerischen Staatsministeriums für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst beteiligt. Dieser Prozess fand seinen Abschluss mit der Verleihung des Qualitätssiegels als Bildungsregion in Bayern auf der ersten Schwandorfer Bildungskonferenz im Juli 2016.

Bei der Tagung gab es eine Vielfalt an Informations- und Diskussions-Angeboten für die Anwesenden - unter ihnen Kindergärtnerinnen, Lehrer, Schulleiter, Vertreter des Schulamtes und Kommunalpolitiker. Die Tagungsteilnehmer verstanden sich als "Bildungsakteure der Bildungsregion Schwandorf", die sich bei der Zusammenkunft am Donnerstag der Kinderbetreuung und der frühkindlichen Bildung widmeten. So sprach zum Beispiel Claudia Jacob als Leiterin einer Kindertagesstätte darüber, wie sie den Alltag in ihrer Einrichtung wahrnimmt, Franz Klarner beleuchtete die Sorgen von Eltern, die eine Erziehungsberatungsstelle aufsuchen, und Zuzana Nejedlá von "Tandem" stellte interkulturelle Angebote vor.In einer Podiumsdiskussion ging es um informelle Bildungsangebote für Kinder, in einer anderen Veranstaltung um Beispiele für Erziehungsratgeber oder auch um die Netzwerkbildung im frühkindlichen Bereich, an der vor allem im Städtedreieck intensiv gearbeitet wird. Ein positiver Abschluss im südlichen Landkreis könnte die Blaupause für Netzwerke in anderen Gebietsteilen des Landkreises sein.Mit grundlegenden Fakten versorgten Anna Roßkopf und Florian Schmid das Plenum. Schmid, der das Bildungsmonitoring der Freiwilligen-Agentur des Landeskreises repräsentierte, sprach von einem "massiven Ausbau der Krippen im Landkreis ab dem Jahr 2004". Auch die Zahl der Kindergärten sei gestiegen, wenn auch nicht so stark. "Die Herausforderungen im frühkindlichen Bereich haben deutlich zugenommen, es gibt mehr betreute Kinder und längere Betreuungszeiten", resümierten Schmid und Anna Roßkopf. Sie arbeitet in der Kindergartenaufsicht im Landratsamt und wies darauf hin, dass es seit 2008 viele Investitionsprogramme für Krippenplätze gibt, die eine bis zu 90-prozentige Förderung in Aussicht stellen.Der Effekt: In den letzten 20 Jahren stiegt die Zahlen von Kindergärten und Krippen - von 53 auf 60 bei den Kindergärten und sogar von 1 auf 40, was die Krippen anbelangt. "Sie werden als sehr wertvolle Einrichtungen gesehen, auch in den kleinen Orten des Landeskreises", wusste Roßkopf, "und sie werden rege genutzt, was wir nicht gedacht hätten".Parallel dazu steigt die Geburtenziffer im Landkreis seit 2013 deutlich an. Das hat mit dem Zuzug junger Paare zu tun, der vor allem dem südlichen Landkreis zugute kommt. Das bedeutet, dass der Betreuungsbedarf für Kinder auch in Zukunft hoch oder sogar ansteigend ist. "Aber nicht einheitlich im Landkreis", schränkte Schmid ein. Auf jeden Fall werden die Kindergartenplätze nicht ausreichen. "Wir haben derzeit 18 Baumaßnahmen, überwiegend im Städtedreieck", konkretisierte Roßkopf. Allein Burglengenfeld würde trotz aller Bemühungen weitere 50 Kindergartenplätze benötigen. Allerdings dürfe beim Ausbau nicht die Qualität der Betreuung auf der Strecke bleiben - Thema Fachkräftemangel.