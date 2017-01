Sport Pfreimd

18.01.2017

20

0 18.01.201720

Pfreimd. (eg/hfz) Die SpVgg Pfreimd hat die Weichen für die kommende Saison gestellt. Nachdem Christian Zechmann Anfang Januar seinen Wechsel zum Kreisligisten TSV Stulln bekanntgegeben hatte, musste sich der Bezirksligist nach einem neuen Coach umsehen. Seit gestern steht fest, dass Alexander Götz diesen Posten in Pfreimd übernimmt.

Team weiterentwickeln

Götz hatte kurz vor Weihnachten überraschend seinen Abschied zum Saisonende bei der DJK Gleiritsch bekanntgegeben. Grund für ihn waren fehlende Perspektiven bei dem Kreisligisten. Schon damals sagte der 44-Jährige, dass er einige Angebote interessierter Vereine vorliegen haben. Die Wahl fiel jetzt auf die SpVgg Pfreimd.Götz, der die Mannschaft ab der Saison 2017/18 übernimmt, hat bestimmte Vorstellungen. Er möchte mit der SpVgg Pfreimd weiter eine entscheidende Rolle in der Bezirksliga spielen. Die Ausgangssituation und das vorhandene Umfeld an seiner zukünftigen Wirkungsstätte bezeichnet er als optimal. Die Erfahrungen seiner bisherigen Trainerstationen in Oberviechtach und Gleiritsch und vor allem als Spieler, unter anderem in der Landesliga, sollen der jungen Pfreimder Mannschaft bei der Weiterentwicklung helfen.Auch die "Zweite" der SpVgg, die auf einem Mittelfeldplatz in der Kreisklasse überwintert, kann optimistisch in die Zukunft blicken, da Trainer Tobias Bernklau für eine weitere Spielzeit zugesagt hat.