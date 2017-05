Sport Pfreimd

Pfreimd/Wernberg. (hfz/she) Am Samstag (16 Uhr) steht für die SpVgg Pfreimd das letzte Heimspiel einer überaus erfolgreichen Bezirksliga-Saison an. Zugleich ist das Spiel gegen den Nachbarn FC Wernberg auch für das Trainerduo Christian Most und Christian Zechmann der letzte Heimspielauftritt als sportlich Verantwortliche.

Die Mannschaft will natürlich ihren Trainern einen Heimdreier zum Abschluss schenken, der dann auch den dritten Platz endgültig festigt.Mit dem Derby gegen den FC Wernberg mit ihrem Trainer Erwin Zimmermann, der Vorgänger der beiden in Pfreimd war, ist nochmals richtig Stimmung auf dem Pfreimder Fußballplatz. Mit dem Sieg gegen den FV Vilseck hat sich der FC wohl endgültig den Klassenerhalt gesichert, so dass auch er befreit in Pfreimd aufspielen kann.Nach zuletzt zwei Niederlagen fiel die SpVgg im Aufstiegsrennen zur Landesliga zurück, jetzt will sie das Derby siegreich gestalten. Im Vergleich zur Vorwoche kehrt der ein oder andere Spieler wieder zurück in den Kader. Stefan Schießl und Maximilian Herzog hatten bereits, nach mehrwöchiger Trainingspause wegen Verletzung, in Vohenstrauß ihren Einsatz, jetzt hofft man das auch Christian Zechmann und Sebastian Ring rechtzeitig fit werden.Mit den drei Punkten aus dem Sieg gegen Vilseck hat der FC Wernberg einen direkten Abstieg verhindert. Theoretisch kann er aber noch auf den Relegationsplatz zurückfallen, weil man punktgleich mit Ensdorf ist. Und Vohenstrauß (spielt noch gegen Raigering und Grafenwöhr) und Kastl (gegen Amberg II und Katzdorf) könnten bei zwei Siegen und zwei Niederlagen der Wernberger eventuell vorbeiziehen könnten. Um es aus eigener Kraft zu schaffen, und sich nicht auf die Ergebnisse der anderen Partien zu verlassen, braucht der Bezirksliganeuling noch Punkte.Am vergangenen Sonntag zeigte die Mannschaft wieder ihr wahres Gesicht mit einer über 90 Minuten geschlossenen Mannschaftsleistung und vollem Einsatz jedes Spielers. FC-Trainer Zimmermann hofft, dass die Mannschaft auch gegen den Favoriten Pfreimd ihr Leistungspotential voll abrufen wird, sie sich auf die Offensive des Gegners einstellt und mit viel Selbstvertrauen und Disziplin auftritt."Wir spielen gegen eine Spitzenmannschaft, die bis jetzt eine sehr erfolgreiche Saison spielt und ich habe allergrößten Respekt von der Arbeit meiner Trainerkollegen."Ob alle Spieler beim FC an Bord sind und auflaufen werden, wird sich erst kurzfristig entscheiden.