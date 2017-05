Sport Pfreimd

14.05.2017

Mit einem knappen 3:2-Erfolg gegen den Lokalrivalen FC Wernberg verabschiedeten sich die beiden Pfreimder Spielertrainer Christian Most und Christian Zechmann von ihren SpVgg-Fans.

Die Begegnung begann für die Pfreimder wunschgemäß. Christian Zechmann erzielte mit dem ersten Angriff die 1:0-Führung (2.). Die SpVgg blieb zunächst am Drücker, große Torchancen blieben aber aus. Die große Ausgleichschance für den FC verpasste Andreas Lorenz in der 35. Spielminute, seinen Schuss konnte TW Bergmann aber problemlos parieren.Die zweite Hälfte begann mit einem Platzverweis. Bernd Zimmermann foulte etwas übermotiviert Christian Most im Mittelfeld und sah die Rote Karte (49.). Kurz darauf erzielte Michael Prey mit Kopfball nach Eckball die 2:0-Führung (50.). Die Überzahl konnte die SpVgg aber nicht nutzen. Der FC kam nun stärker auf und glich innerhalb von drei Minuten aus. Zuerst verwandelte Sebastian Ebenburger einen Freistoß von der linken Seite direkt (62.). Dann köpfte Matthias Schreyer nach einer Ecke den Ausgleich (65.). Vom Anpfiff weg fast die erneute Führung für Pfreimd. Maximilian Herzog lupfte den Ball über den Gästeschlussmann, der Ball klatschte aber an den Außenpfosten. In der 70. Minute dann doch die Führung für die SpVgg. TW Lang nahm einen Rückpass nach Auffassung von SR Ferstl unerlaubt mit den Händen auf, den indirekten Freistoß zimmerte Toptorjäger Christian Zechmann aus fünf Metern ins Tor. Der FC gab aber nicht auf und drängte unentwegt auf den Ausgleich. Pech hatte der FC in der 80. Minute, als Sebastian Ebenburger den Ball an die Latte hämmerte.Mit diesem Sieg sicherte sich die SpVgg den dritten Platz und auch der FC hatte am Schluss Grund zur Freude, da durch die Vohenstraußer Niederlage der Nichtabstieg besiegelt wurde. Alles in allem war es ein perfektes Heim-Abschiedsgeschenk für die Trainer Most/Zechmann.SpVgg Pfreimd: Bergmann, Prey, Maximilian Schreyer, Lukas Schreyer, Schmid, Lösch, Most (49. Schießl), Ring (67. Bergler), Herzog (76. Mischinger), Zechmann, Bastian LobingerFC Wernberg: Lang, Schmid, Biller (55. Schreyer), Wagner, Grill, Zimmermann, Schatz, Lindner, Lorenz, Schwirtlich (55. Ebenburger), LindnerTore: 1:0 (2.) Christian Zechmann, 2:0 (50.) Michael Prey, 2:1 (62.) Sebastian Ebenburger, 2:2 (65.) Matthias Schreyer, 3:2 (70.) Christian Zechmann - SR: Matthias Ferstl (Parsberg) - Zuschauer: 280 - Rot: (49.) Bernd Zimmermann (Wernberg)