Sport Pfreimd

16.05.2017

16.05.2017

Mit einem spannenden Finale der jeweils besten zehn Schützen endete der fünfte Durchgang des 26. Ranglistenturniers im Leistungszentrum in Pfreimd. Es gewann im freien Anschlag Ranglistenführerin Julia Helgert von der SG Neumühle.

Die Bundesligaschützin mit Standrekord ist die beste Teilnehmerin des Turniers und zeigte auch im Finale ihre Nervenstärke. Auf den zweiten Platz kam OSB-Jugendkaderschütze Bastian Hartl von Tannenzweig Sollbach. Die Juniorin Jana Helgert (SG Thumsenreuth) und Peter Hecht (Tell Amberg) waren die Nächstplatzierten.Mit dem Luftgewehr aufgelegt siegte Michael Sollfrank (Vilstalschützen Emhof) mit 1,3 Ringen Vorsprung vor Werner Pfeilschifter (Wildschütz Kager). Manfred Reif (Tell Dachelhofen) und Alfred Hummel (Emhof) folgten in der Finalwertung. In bestechender Form ist mit der Luftpistole der Auflageschütze Emmerich Hernadi vom Schützenverein Alte Büchs'n Waldmünchen. Deutlich gewann er das Finale vor Alfred Lorenz (SG Frotzersricht), seinem Vereinskameraden Joachim Hüttner und Rudolf Schachinger (Plattl Leonberg).Landessportler Ludwig Mayer gratulierte den Siegern. Letzter Durchgang ist am Donnerstag, 18. Mai, mit anschließender Siegerehrung.