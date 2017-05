Sport Pfreimd

01.05.2017

1

0 01.05.2017

Nach 90 Minuten verließ die SpVgg Pfreimd als Verlierer den Platz. 1:3 hieß es gegen den TSV Detag Wernberg. Unnötig und vermeidbar wäre dies gewesen.

Die Partie begann äußerst unglücklich. Eine Freistoßflanke wurde per Kopf an den Pfosten verlängert, Christoph Reiss reagierte am schnellsten und bugsierte den zurückspringenden Ball ins Tor (5.). Dieser frühe Treffer spielte natürlich dem TSV Detag in die Karten.Nach etwa 15 Minuten wurde Pfreimd stärker und versuchte schnell den Ausgleich zu erzielen, aber oft wurde der letzte Ball zu ungenau gespielt. In der 20. Minute das 2:0 durch Thomas Schärtl - nach einem schnell vorgetragenen Konter. In der 23. Minute wurde Sebastian Ring im Strafraum gefoult und Christian Zechmann ließ sich diese Chance nicht nehmen und verwandelte den Elfmeter sicher. Nun berannte die SpVgg Pfreimd das Tor der Wernberger. In dieser Phase bewahrte Torwart Schönberger seine Mannschaft vor dem Ausgleich, indem er mehrmals gute Möglichkeiten der Pfreimder parierte.Nach der Halbzeit versuchte die SpVgg alles, doch die Kugel wollte einfach nicht ins Tor. Die beste Möglichkeit hatte Christian Zechmann in der 70. Minute, doch der Ball landete am Pfosten und den zurückspringenden Ball konnte Dennis Lobinger nicht verwerten. In der 79. Spielminute dann die Entscheidung. Thomas Schärtl nutze einen Konter zum 3:1. In der Nachspielzeit wurde Dennis Lobinger wegen Linienrichterbeleidigung mit Rot vom Platz gestellt.SpVgg Pfreimd: Bergmann, M. Schreyer, Prey (80. Bergler), L. Schreyer (65. Lösch), Schmid, D. Lobinger, Most, Mischinger (65. Schießl), Ring, Zechmann, B. LobingerTSV Detag Wernberg: Schönberger, Mann, Litke, Patrick Luff, Schärtl, Thimo Luff, Rauen (71. Pröls), Christian Luff, Reiss, Alexander Luff, MaunzTore: 0:1 (5.) Christoph Reiss, 0:2 (20.) Thomas Schärtl, 1:2 (23./Foulelfmer Christian Zechmann, 1:3 (79.) Thomas Schärtl - SR: Martin Schanderl (SSV Paulsdorf)- Zuschauer: 250 - Rot: (90.+2) Dennis Lobinger (Pfreimd) Linienrichter-Beleidigung