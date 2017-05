Sport Pfreimd

05.05.2017

1

0 05.05.2017

Nach der Heimniederlage gegen den TSV Detag Wernberg, die verdient, aber auch etwas unglücklich war, geht es jetzt für die SpVgg Pfreimd zur SpVgg Vohenstrauß. Das Team musste nicht nur die Niederlage gegen Detag Wernberg verschmerzen: Es sind auch noch weitere Ausfälle für das Spiel gegen Vohenstrauß dazugekommen.

Dezimierter Kader

Wir wollen versuchen, so lange wie möglich dagegen zu halten - und vielleicht die ein oder andere Chance konsequent nutzen. Christian Most Spielertrainer der SpVgg Pfreimd

Sieben wichtige Spieler fehlen der Mannschaft: Zechmann, St. Schießl, Herzog, D. Lobinger, Ring, M. Schreyer und Bergler. Die SpVgg Pfreimd ist deshalb gezwungen, auf Spieler der Reservemannschaft zurückzugreifen. Das hat wiederum Auswirkung auf die Kreisklassen-Mannschaft.Deshalb will die Pfreimder Spielvereinigung alles versuchen, um sich in Vohenstrauß so gut wie möglich zu verkaufen. Für die Vohenstraußer Mannschaft ist es wahrscheinlich die letzte Chance auf den Klassenerhalt. Sie werden deshalb sehr motiviert und engagiert sein. Die letzten erfolgreichen Vohenstraußer Spiele haben schon gezeigt, dass das Team nochmals alles versucht, um die Klasse zu halten."Wir wollen versuchen, so lange wie möglich dagegen zu halten - und vielleicht die ein oder andere Chance konsequent nutzen", sagt Pfreimds Spielertrainer Christian Most.