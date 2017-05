Sport Pfreimd

12.05.2017

0 12.05.2017

Mit zwei Siegen und zwei Niederlagen starteten die Tennisteams der SpVgg Pfreimd in die Punkterunde. Besonders spannend machte es dabei die erste Herrenmannschaft in ihrem Auftaktmatch zu Hause gegen die SpVgg Schirmitz.

Niederlage zum Auftakt

Start für Damen

Gegen Tännesberg

Der Start in die Begegnung verlief für die Herren I enttäuschend: Die ersten drei Einzel gingen - wenn auch teilweise knapp - verloren. Anschließend konnten Götz, Striegl und Meißner in jeweils zwei Sätzen gewinnen und so für den Ausgleich sorgen. Somit mussten die Doppel die Entscheidung bringen.Während hier Götz/Schlagenhaufer im Match-Tiebreak unterlagen, konnten sowohl Striegl/Endres als auch Scherübl/Meißner ihre Matches klar gewinnen und damit den knappen 5:4-Auftakterfolg sicherstellen. Am kommenden Sonntag gastiert die Truppe ab 10 Uhr beim TC Etzenricht.Auch die Herren 60, die mit dem TV Wackersdorf eine Spielgemeinschaft bilden, freuten sich über einen erfolgreichen Start. Bei der TG Neunkirchen gelang ein 4:2-Erfolg. Seegerer, Burggraf und Hösl G. siegten in den Einzeln, Burggraf/Hösl im Doppel. Am Samstag um 14 Uhr gastiert der TC BW Sulzbach-Rosenberg in Pfreimd.Die Herren 30 konnten beim Gastspiel beim TB Wiesau nur in den Einzeln mithalten. Durch die Siege von Götz und Schlagenhaufer stand es 2:2, Würl und Fenzl hatten ihre Spiele verloren. Die Doppel waren letztlich eine klare Angelegenheit für den TB. Götz/Schlagenhaufer unterlagen erst im Match-Tiebreak, aber Würl/Fenzl hatten beim 0:6, 1:6 keine Chance. Im ersten Heimspiel der Saison erwarten die Männer um Kapitän Neidhardt, der wegen Verletzung auch diesmal nicht zur Verfügung steht, die TG Neunkirchen (Samstag, 16. Uhr).An diesem Wochenende greifen mit Ausnahme der Junioren 18, die noch eine Woche pausieren können, auch die restlichen Mannschaften der SpVgg in die Punkterunde ein. Die Herren II, die in der gleichen Klasse wie die Herren I, nur in einer anderen Spielgruppe antreten, haben es am Sonntag um 10 Uhr in ihrem ersten Saisonspiel mit dem TC Mühlhausen zu tun. Gegen diesen nahezu unbekannten Gegner werden Kapitän Johannes Meißner und seine Kameraden versuchen, die ersten Punkte der Saison einzufahren.Die Damenmannschaft und die Damen 30 sind zu einer Einheit geworden und treten heuer als Damenmannschaft in der Kreisklasse 1 an. Ob die Fusion auch auf dem Platz sichtbar wird und Erfolge beschert, wird sich schon im ersten Spiel beim SV Conrad Hirschau am Samstag um 14 Uhr zeigen.Die Mädchen 16 treten in der Bezirksklasse 1 an und haben es unter anderem mit den Mädchen des TC Postkeller Weiden zu tun. Kann die Mannschaft immer komplett mit Meisel, den Geschwistern Cistecky und Hilpert antreten, können sie sicherlich den einen oder anderen Sieg erringen. Erster Test ist am Samstag um 9 Uhr, wenn der TSV Tännesberg in Pfreimd gastiert.Die Bambini konnten beim TV Bodenwöhr gar nicht antreten und verloren somit mit 0:6. Am Samstag um 9 Uhr müssen sie bei der TG Neunkirchen III antreten. Am kommenden Mittwoch hätten auch die U-9-Kleinfeldspieler ein Punktspiel zu bestreiten. Sie treten um 15 Uhr bei der TSG Mantel-Weiherhammer an.