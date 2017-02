Vermischtes Pfreimd

Ohne Spenden und Zuschüsse aus der öffentlichen Hand ließe sich der Betrieb der Sing- und Musikschule nicht gewährleisten - so das Resümee bei der Jahreshauptversammlung. Bereits der Schulbetrieb als solcher ist defizitär.

Aktuell 215 Schüler

Vorbildliches Engagement

Die eingenommenen Unterrichtsgebühren decken bei weitem nicht die anfallenden Personalkosten ab. Daneben schlagen vor allem auch die Raumkosten und sonstige für den Betrieb anfallenden Ausgaben zusätzlich zu Buche. Für Vorsitzenden Arnold Kimmerl war es deshalb enorm wichtig, die Höhe der Spenden und Zuschüsse nach Möglichkeit zu steigern.Das zurückliegende Jahr war geprägt von traditionellen Veranstaltungen wie Frühlings-, Sommer- und Weihnachtskonzert, der Mitwirkung an Bürgerfest und Adventmarkt. Auch im Sankt-Johannis-Stift und im Kindergarten war die Musikschule präsent. Kimmerl dankte besonders allen Förderern und Spendern, den Lehrkräften, den Aktiven sowie dem großen Chor, der sich immer mehr zum Aushängeschild der Musikschule entwickle.Schulleiter Wolfgang Mages verwies auf aktuell 215 Schüler, von denen rund drei Viertel weiblich sind. Leider sei die Zahl der Blockflötenschüler deutlich zurückgegangen. In der Musikschule sind insgesamt zwölf Lehrkräfte tätig. In seiner Vorschau auf 2017 kündigte Mages das Bürgersaal-Konzert, ein Frühlingskonzert, die Abschlusskonzerte, ein Chorkonzert sowie die Mitwirkung am Bürgerfest an. Geplant sei auch ein "Tag der offenen Tür".Redaktionell und inhaltlich hatte man die Vereinssatzung überarbeitet. Der Änderung wurde zugestimmt.Für die nächsten drei Jahre wurde auch der Vorstand neu gewählt. Die Mitglieder setzten dabei auf die bewährte bisherige Führungsmannschaft mit Arnold Kimmerl an der Spitze. Seine Stellvertreterin ist weiterhin Manuela Rügamer. Als Schriftführerin fungiert Andrea Brunner, Vertreterin ist Alexandra Kleber. Die Kassengeschäfte obliegen Irmgard Greiner-Manner, der Lisa Eger zur Seite steht. Zu Beisitzern wurden Gisela Hösl, Rudi Plonner, Cornelia Reis und Waldtraud Maunz gewählt. Katrin Zuber und Alfred Hammer obliegt die Kassenprüfung.Das Engagement in der musikalischen Erziehung von Kindern und die öffentlichkeitswirksamen Auftritte ernteten ein dickes Lob von Bürgermeister Richard Tischler. Die Musikschule sei zum Aushängeschild für Pfreimd geworden. Tischler lud den Chor zur Teilnahme an einem Kulturtag in der Partnerstadt Grünsfeld ein.