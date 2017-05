Vermischtes Pfreimd

03.05.2017

Pfreimd winkt ab: Die Kommune klinkt sich nicht in das Förderprogramm zum Hochwasserschutz ein. Das ist das Resultat einer konträren Diskussion im Stadtrat. Zweite Bürgermeisterin Dr. Johanna Mertins beantragte angesichts der Dimension des Themas eine namentliche Abstimmung.

"Nicht kalkulierbar"

11:8 Stimmen

Den "Naabtalplan" hatte das Wasserwirtschaftsamt Weiden im Vorfeld bereits präsentiert, nun ging es um die weitere Marschroute. Bei einer Projektsumme von sieben Millionen Euro hätte die Stadt 35 Prozent, also 2,4 Millionen Euro zu tragen. Arbeitet sie jedoch 100 Jahre lang den Unterhalt ab, verbleiben 545 000 Euro, die man aus dem Stadtsäckel zahlen muss. Bürgermeister Richard Tischler und seine Stellvertreterin Dr. Johanna Mertins sprachen das große Gefahrenpotenzial an. "Wir sind verpflichtet, für die Bürger zu sorgen", betonte Dr. Mertins. Die Stadt sei von zwei Flüssen tangiert und an drei Seiten von Wasser umgeben. "Wenn es zur Katastrophe kommt, wird man uns fragen, warum wir das Angebot nicht angenommen haben."Katrin Zuber riet dazu, die Meinungsbildung in den Nachbarkommunen abzuwarten. Ihr Stadtratskollege Hans Müller plädierte für eine Kostenermittlung, um belastbare Zahlen darüber zu haben, was auf die Stadt an baulichen Maßnahmen - Mauern, Deiche und Schöpfwerke - zukomme. Die Kosten bis zur Genehmigungsplanung schätzte Verwaltungsleiter Bernhard Baumer auf rund 100 000 Euro.Klaus Summer untermauerte: Vor einem Beschluss über den Hochwasserschutz brauche man eine fundierte Kostenermittlung. Er und Rupert Schichtl wollten sich nicht auf einen Unterhalt auf 100 Jahre einlassen. Da müssten ja die Schöpfwerke drei mal ausgetauscht werden. Und die Kommune habe ja noch für den Grunderwerb zu sorgen, ergänzte Mirko Hägler, der auch die weiterhin bestehende Grundwasserproblematik anführte. Norbert Auer empfand es so, als ob der Kommune der schwarze Peter zugespielt werde. Bei einem Unterhalt über 100 Jahre, "können wir einen extra Arbeiter einstellen". Und es sei bisher "noch kein Wasser in die Kirche hineingelaufen". Georg Hösl plädierte dafür, über eine Teilnahme am Förderprogramm zu entscheiden, bevor 100 000 Euro Planungskosten entstehen. Es sei übertrieben, eine Mauer um Pfreimd zu bauen. Zudem seien die Folgekosten im Unterhalt nicht kalkulierbar. "Ist uns das die knapp zwei Millionen wert, die wird dafür bekommen?" Details, wo genau die einzelnen Bauwerke umgesetzt werden, vermisste Petra Stubenvoll. Katrin Zuber hatte kein Verständnis dafür, dass die Allgemeinheit die Kosten tragen solle. Eigentum verpflichte und jeder müsse sich entsprechend versichern.Für Dr. Johanna Mertins ging es nicht nur um die Versicherungsfrage. Menschen und Tiere könnten zu Schaden kommen. "In Fischerdorf ist auch keiner ersoffen", so Rupert Schichtl, ohne sarkastisch wirken zu wollen. Wer am Fluss angesiedelt sei, müsse damit leben, meinte auch Alfred Armer. Kritik gab es von ihm und Norbert Auer am Wasserwirtschaftsamt. Verlandungen und Unrat würden bei Hochwasser Schäden verursachen. Manfred Bruckner gab angesichts des Klimawandels zu bedenken, dass die Situation schlechter werde. Man sollte das Thema Hochwasserschutz jetzt nicht übers Knie brechen. "Das ist leichtsinnig".Der Vorschlag, in die Planung einzusteigen, wurde mit den Gegenstimmen von Norbert Wagner, Florian Reger, Hans Müller, Franz Heininger Thomas Armer, Manfred Bruckner, Dr. Johanna Mertins und Bürgermeister Richard Tischler 11:8 abgelehnt. Leitender Baudirektor Mathias Rosenmüller bedauerte dem NT gegenüber die Entscheidung. Mit dem Projekt könnte ein mögliches Schadensausmaß von rund 13 Millionen Euro verhindert werden. Sollte ein Umdenken eintreten, wäre die Tür zum Programm jedoch weiter offen.