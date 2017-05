Vermischtes Pfreimd

Die "Eichelbach"-Schützen Weihern-Stein ließen es zu ihrer Königsproklamation im wahrsten Sinne des Wortes krachen: Böllerschützen begleiteten den langen Zug zum Schützenheim. Dort wurden die neuen Würdenträger des Vereins proklamiert.

Erster mit 100,1 Ringen

Mit 81-Teiler zum Sieg

-Weihern. Vor der Proklamation steht in jedem Jahr der Schützenzug durch den Ort. Begleitet von der Pfreimder Kistlmusik und 15 Böllerschützen aus Schmidgaden wurden die Vereinshoheiten abgeholt, bevor sich die rund 200 Mitglieder in Richtung Schützenheim in Bewegung setzten.Nach der Begrüßung durch Schützenmeister Reinhard Reis sen. standen die Ehrung der Pokalsieger sowie die Königsproklamation durch Sportleiter Günther Gradl auf der Tagesordnung. Den Zahner-Pokal erkämpfte sich Thomas Blau. Lukas Rauch gewann die Pokale von Oppitz und Meindl.Die Seniorenmeisterschaft sicherte sich Gerhard Meindl mit 100,1 Ringen. Er verwies Günther Gradl (98,5 Ringe), Thomas Zahner (94,2), Hans Oppitz (86,2) und Hans Schlosser (78,1) auf die weiteren Plätze. Mit einem 78-Teiler gewann Hans Oppitz die Seniorenscheibe.Neuer König der Jungschützen wurde Moritz Gietl mit einem 439-Teiler. Ihm zur Seite stehen Anna Schönl (595-Teiler) als erster Ritter sowie Kevin Ojemere (959-Teiler) als zweiter Ritter. Eva-Maria Blau bekam als Ersatz für ihre Königskette eine Kette aus Knackwürsten umgehängt. Dafür konnte sie sich über einen anderen Titel freuen: Sie wurde mit einem 316-Teiler Jugendschützenkönigin der "Eichelbach"-Schützen. Marina Reis ist mit einen 453-Teiler zur ersten Jugendritterin. Als zweite Jugendritterin fungiert Sophia Haider mit einem 462-Teiler.Regina Oppitz wurde als noch regierende Schützenliesl mit einer Brezen-Kette würdevoll verabschiedet. Ihre Nachfolgerin wurde Ulrike Haider. Sie erzielte beim Königsschießen einen 322-Teiler. Den Titel des "Schlumpkönigs" errang Schützenmeister Reinhard Reis sen.Die bislang amtierende Schützenkönigin Christina Völkl tauschte dann ihre Königskette gegen eine Knackwurst-Kette ein, denn sie konnte ihren Titel auch nicht verteidigen. Mit einem 156-Teiler wurde Gerhard Meindl zum zweiten Schützenritter ernannt. Erster Ritter wurde Günther Gradl mit einem 143-Teiler. Den Titel des Schützenkönigs sicherte sich Stefan Gradl mit einem 81-Teiler.