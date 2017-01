Vermischtes Pfreimd

16.01.2017

Auch im Jahr 2017 erinnert das Pfreimder "Bündnis gegen Rechts" an den Holocaust-Gedenktag. Der ökumenische Gedenkgottesdienst, mit dem der Opfer des Nationalsozialismus gedacht wird, findet am Dienstag, 24. Januar, in der Stadtpfarrkirche statt. Beginn ist um 19 Uhr.

Der Organisationskreis des Pfreimder Bündnisses gegen Rechts hat die Gedenkfeier in diesem Jahr unter das Motto "Ein Koffer der Hoffnung" gestellt. Nach einem meditativen Tanz zur Eröffnung, werden im Laufe des ökumenischen Gottesdienstes zwei Geschichten gegenübergestellt, in denen jeweils ein Koffer eine zentrale Rolle spielt. Zum einen geht es um eine Holzkiste, mit der der Urgroßvater einer Pfreimder Bürgerin in den Ersten Weltkrieg, und dessen Sohn später in den Zweiten Weltkrieg gezogen sind. Beide haben die Kriege überstanden und sind wieder gesund zu ihren Familien zurückgekehrt. Für sie wurde der hölzerne Koffer zu einem Symbol der Hoffnung. Im Gegensatz dazu steht die zweite Geschichte, in der eine junge Frau bei einem Besuch im Museum des Vernichtungslagers Auschwitz einen Koffer entdeckt, auf dem der Name ihrer Urgroßmutter steht. Die Urgroßmutter war 1943 in das Lager deportiert worden. Sie selbst hat den Krieg zwar überlebt, von den insgesamt 67 Familienangehörigen kamen allerdings 64 ums Leben. Über ihren Besuch in Auschwitz und den Fund des Gepäckstücks ihrer Urgroßmutter verfasste die Urenkelin einen Bericht, der im Januar 2015 veröffentlicht wurde. Für sie ist der Koffer zu einem mahnenden Symbol geworden. Ihr Bericht endet mit den Sätzen: "Den Koffer lassen wir für alle Nachkommen zurück. Zur Erinnerung an die Realität."An der Gestaltung des ökumenischen Gottesdienstes sind neben der katholischen Stadtpfarrei und der evangelischen-lutherischen Kirchengemeinde auch wieder alle übrigen Mitglieder des Bündnisses gegen Rechts beteiligt. Dies sind die Stadt Pfreimd, DGB, Verdi, alle im Stadtrat vertretenen Parteien und Gruppierungen, der Arbeitskreis Asyl, die Landgraf-Ulrich-Schule mit ihrem Elternbeirat und die Jugendfeuerwehr.Der Gedenkgottesdienst findet am Dienstag, 24. Januar, in der Pfarrkirche statt. Beginn ist um 19 Uhr. Die Bevölkerung ist zur Mitfeier eingeladen.