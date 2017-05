Erstmals am Tisch des Herrn

Vermischtes Pfreimd

05.05.2017

"Gottes Nähe spüren - Mit Jesus in einem Boot", das war der Leitgedanke bei der Erstkommunion in der Pfarrei St. Margareta. Das Sakrament spendete Pfarrer Hans Spitzhirn. Die Kinder zogen gemeinsam in die Kirche ein. In Weihern ist es üblich, dass sie im gleichen Kleid, das sie von der Kirchengemeinde geliehen bekommen, an den Altar treten. Während des Gottesdienstes sangen die Kinder das Lied "Wo Menschen sich vergessen". Die Erstkommunikanten sammelten 250 Euro, die an die Kinderkrebshilfe Oberpfalz Nord e.V. übergeben werden. Bild: exb