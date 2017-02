Feuerwehr baut auf ihn

Vermischtes Pfreimd

Das hat Seltenheitswert: Johann Schönberger ist seit 40 Jahren Kommandant der Feuerwehr Hohentreswitz. Dieses Jubiläum wurde nun versilbert.

-Hohentreswitz. Ein Kameradschaftsabend der aktiven Mitglieder war der passende Anlass, um Danke zu sagen. Vorsitzender Karl Zenger bezeichnete Schönberger als "Feuerwehrmann mit Leib und Seele". Er sei stets hochmotiviert und um das Wohl der Feuerwehr bemüht. Als Anerkennung dafür erhielt der Jubilar eine Ehrenurkunde sowie einen heiligen Florian. "Er wird einen Ehrenplatz bekommen", so Johann Schönberger. Auch die Feuerwehr Hocha (bei Waldmünchen), mit der seit 33 Jahren eine enge Verbundenheit besteht, war beim Ehrenabend zu Gast. Vorsitzender Anton Ruhland schilderte die zupackende Art, die Energie, den Tatendrang und die Kameradschaft, die Schönberger in seinem Amt an den Tag legt. Um dies zu würdigen, überreichte Anton Ruhland eine Glastrophäe, die mit symbolischen Bildern und dem Grundsatz "Helfen in Not ist unser Gebot" verziert ist.Unter den Gästen befand sich der Vorsitzende des Bezirksfeuerwehrverbandes Oberpfalz, Johann Weber mit seiner Gattin. Dieser hatte die größte Überraschung für Johann Schönberger dabei. Weber überreichte an den Kommandanten in Würdigung hervorragender Leistungen auf dem Gebiet des Feuerwehrwesens das Deutsche Feuerwehr-Ehrenkreuz in Silber. Johann Schönberger freute sich sehr darüber und hofft, dass er das Ehrenkreuz lange bei bester Gesundheit tragen kann. "Ohne den Zusammenhalt und die Unterstützung der Mitglieder, der Aktiven und des Vorstands wären die 40 Jahre nicht möglich gewesen." Besonders liebevoll bedankte sich Schönberger auch bei seiner Ehefrau Brigitte und seinen Kindern. "Man braucht auch den Rückhalt der Familie, um dieses Amt ausüben zu können."In einem Bildervortrag präsentierte zweiter Vorsitzender Norbert Baumer die wichtigsten Ereignisse der letzten 40 Kommandanten-Jahre. Darunter fielen der Neubau des Gerätehauses, der Kauf eines Feuerwehrautos und der Tragkraftspritze, sowie das 100- und 125-jährige Gründungsjubiläum.