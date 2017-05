Für ein gefälliges Entrée

Vermischtes Pfreimd

02.05.2017

Das Thema "Infotafeln an den Ortseingängen" war im Pfreimder Stadtrat schon ausgiebig besprochen und in der Sitzung der Vereinsvorstände thematisiert worden. Nun wurden Nägel mit Köpfen gemacht.

Wie Bürgermeister Richard Tischler in der letzten Stadtratssitzung zusammenfasste, hätten Kirwaverein, Oberpfälzer Waldverein und Feuerwehr Iffelsdorf bereits signalisiert, dass sie sich am Konzept und den Kosten beteiligen. Vorgesehen sind Schilder in der Art, wie sie auch in der Nachbarstadt Nabburg stehen: So könne dann wahlweise für Bürgerfest, Eixlbergfest, das Spektakel am Faschingsdienstag oder den Adventsmarkt hingewiesen werden. Katrin Zuber sah auch eine Plattform für Gewerbeschau oder Hobbykünstlermarkt.In der übrigen Zeit können Schilder wie "Herzlich willkommen" einen guten Eindruck von der Landgrafenstadt vermitteln, schlug Tischler vor. Die allgemeinen Schilder und die Halterungen hat die Stadt zu zahlen, die Werbeschilder für große Events von Vereinen und Organisationen die Veranstalter. Für die vier Gestelle sind 4000 Euro veranschlagt, für die Wechseltafeln je 260 Euro. Die bisherigen Infotafeln an den Ortseingängen für kleinere Vereinstermine bleiben daneben bestehen, bestätigte Bürgermeister Tischler auf eine Frage von Stadtrat Klaus Summer. Lediglich in Untersteinbach muss sie einem Kabelverzweiger weichen. Nun werden Muster erarbeitet. Über die Gestaltung der Tafeln befindet der Bauausschuss.Richard Tischler konnte noch eine erfreuliche Mitteilung machen: Bei der Stadt Nabburg ist der Bescheid eingegangen, dass die interkommunale Zusammenarbeit - gemeinsame Beschäftigung eines Archivars - für die ersten beiden Jahre mit insgesamt 90 000 Euro gefördert wird. Auf dem Laufenden gehalten werden die Anlieger der "Von-Hahn-Straße" in Weihern. Bei einer Anliegerversammlung gab es laut Bürgermeister detaillierte Infos über das Zeitfenster und die finanziellen Belastungen.Beim Spielplatzkonzept der Stadt rührt sich ebenfalls was. Zusammen mit den Kindergartenleitungen und den Familienbeauftragten wurde die Neugestaltung des Spielplatzes in der Bahnhofstraße besprochen. Die Vorschläge fließen jetzt in das Konzept ein. Auf Anregung von Stadtrat Klaus Summer wurde die Umleitungsbeschilderung in der Brunner-Bey-Straße verbessert.An der Landgraf-Ulrich-Schule hat Jugendsozialarbeiterin Ines Schiller ihre Arbeit aufgenommen. Der Einsatz der Fachkraft wird von der Regierung der Oberpfalz in diesem Jahr mit 6135 Euro gefördert. 13 939 Euro übernimmt der Landkreis, 2793 Euro stellen die Johanniter als Eigenleistung. Auf die Stadt entfallen 5062 Euro. Laut Schulleiter Siegfried Seeliger wird das Angebot gut angenommen. Nahezu fertig ist nach Mitteilung des Bürgermeisters der Feuerwehrbedarfsplan.