Vermischtes Pfreimd

09.02.2017

Alarm in Pfreimd: Feuer loderte am Donnerstag Vormittag aus dem Dachstuhl eines Wohnhauses in der Sigertstraße. Die Bewohner konnten sich in Sicherheit bringen und kamen mit einer leichten Rauchvergiftung davon. Das Haus ist jedoch unbewohnbar. Was war die Ursache?

Leichte Rauchvergiftungen

"Sie ist derzeit noch ungeklärt", so Erster Polizeihauptkommissar Günther Vierl von der sachbearbeitenden Polizeiinspektion Nabburg. Es liegen noch keine gesicherten Erkenntnisse vor. Bewohnt wird das Haus von einem älteren Ehepaar, seiner Enkelin und deren Freund. Er war es auch, der gegen 9.50 Uhr das Feuer bemerkte. Im Nu stand der gesamte Dachstuhl in Flammen.Zu dem Zeitpunkt befanden sich die Besitzer - 82 und 76 Jahre alt - und der 26-Jährige im Haus. Alle drei konnten sich in Sicherheit bringen. Der Hausbesitzer wollte noch mal ins Gebäude zurück, um den Schlüssel für das in der angrenzenden Garage stehende Auto zu holen, doch zu spät. Das Ehepaar und der 26-Jährige erlitten leichte Rauchvergiftungen. Letzterer wurde vorsorglich ins Krankenhaus eingeliefert.Der Brand war im Bereich des holzverschalten Balkons auf der Rückseite des Gebäudes ausgebrochen und hatte nach und nach den gesamten Dachstuhl erfasst. Die Bekämpfung des Brandes gestaltete sich schwierig, da sich das Feuer unter den Dachziegeln ausbreitete und von außen schwer bekämpft werden konnte. Die 60 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Pfreimd, Iffelsdorf, Nabburg und Oberköblitz hatten das Feuer etwa nach einer Stunde im Griff, so Kreisbrandmeister Günther Ponnath. Die Löscharbeiten, in die zwölf Atemschutzträger eingebunden waren, dauerten noch bis 13.30 Uhr. Dabei leistete die Drehleiter wertvolle Dienste.Der Schaden am Haus wurde von der Polizei vorsichtig auf 100 000 Euro geschätzt. Er dürfte wohl noch höher liegen, breitete sich das Löschwasser doch bis in den Keller aus.