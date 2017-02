Hausbewohner können sich noch rechtzeitig in Sicherheit bringen

09.02.2017

Großalarm am Donnerstag gegen 10 Uhr in Pfreimd: Der Dachstuhl eines Wohnhauses in der Sigertstraße brannte lichterloh. Etwa 60 Feuerwehr-Einsatzkräfte rückten aus, um die Flammen unter Kontrolle zu bringen.

Inzwischen ist das Feuer weitgehend gelöscht. Den Hausbewohnern gelang es noch, sich rechtzeitig in Sicherheit zu bringen.