Kein Kristall für Urnen

10.02.2017

Das Thema "Urnenbestattung" nimmt Formen an. Vom blauen "Urnenkristall" hat sich der Bauausschuss verabschiedet. Eine andere Variante wird realisiert.

Um zwei Bäume

Beidseitiges Parkverbot

Mehrfach war die Frage der Gestaltung künftiger Urnenbeisetzungen Gegenstand der Beratung: im Stadtrat, in der Bürgerversammlung und zuletzt auch in einer Klausurtagung des Gremiums, bei der man sich eingehend Zeit nahm, das Thema auszudiskutieren.Im Bauausschuss kam es nun zu verbindlichen Festlegungen hinsichtlich des weiteren Vorgehens: Im Hinblick auf die vermehrt entstehenden Lücken quer über die gesamte Friedhofanlage verteilt soll im neuen Friedhofsteil keine weitere Gräberreihe mehr begonnen werden. Auch von der Errichtung weiterer Urnenwände nach bisherigem Muster wird Abstand genommen. Das vom einheimischen Künstler Engelbert Süß kreierte Modell "Urnen-Kristall" fand letztendlich nicht die Zustimmung der Mehrheit. Favorisiert wurde dagegen die ebenfalls von Engelbert Süß entworfene Variante "Urnenbaum", die nun auch umgesetzt werden soll. In den kreisförmig um einen Baum angeordneten Urnenkammern finden bis zu 44 Urnen Platz. Die Abdeckung bilden Granitplatten. Auf einer schräg vorgesetzten Außenwand ist die Anbringung von Bronzetafeln mit den Daten der Verstorbenen vorgesehen. Eine umlaufende Gehbahn mit 60 Zentimetern Breite rundet das Objekt ab. Der Bauausschuss beauftragte den Künstler mit der Planung von zwei "Urnenbäumen", wobei als Standort die nordöstliche Ecke der Friedhofanlage in Frage kommt.Probleme mit Abfällen und sonstigen Hinterlassenschaften von parkenden Lkw-Fahrern gibt es im Bereich der Stichstraße der Wernberger Straße. Den berechtigten Klagen aus der Nachbarschaft möchte die Stadt abhelfen, indem dort beidseitig ein Parkverbot angeordnet wird. In Weihern machte sich der Bauausschuss ein Bild vom Stand der Arbeiten für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses. Die Vertreter der Feuerwehr Weihern gaben dazu entsprechende Erläuterungen, verbunden mit der Hoffnung auf einen zügigen Baufortschritt. Dass die derzeitige Behelfslösung nicht mehr lange zumutbar ist, wurde bei einer kleinen Demonstration des Aus- und Einrangierens mit dem Einsatzfahrzeug deutlich.Eine Änderung der Parkscheibenregelung bezüglich der Nachtzeit wünschten sich Anwohner der Hirtenstraße, so informierte der Bürgermeister den Bauausschuss. Das Gremium sah jedoch für eine Änderung der Drei-Stunden-Regelung keinen Handlungsbedarf.Zustimmung gab es zum Bauantrag von Wolfgang Irbacher aus Hohentreswitz bezüglich des geplanten Wohnhausanbaues.