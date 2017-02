Kinder lieben ihre Bücherei

Vermischtes Pfreimd

20.02.2017

3

0 20.02.2017

Ein Rekordjahr liegt hinter dem Team der Stadtbücherei. Büchereileiter Bürgermeister Richard Tischler ist voll des Lobes für seine Mannschaft. 2016 brach die Stadtbücherei die Schallmauer von 28 000 Entleihungen. Dies gelang der Bibliothek in den 25 Jahren ihres Bestehens erst zum zweiten Mal. Wer hat das möglich gemacht?

Programm kommt an

Goldene Ehrenzeichen

/Trausnitz. "Das war vor allem das große Engagement der 23 ehrenamtlichen Mitarbeiter", so der Büchereileiter beim Dankes-Essen im Trausnitzer Landgasthof Pröls. Während der 298 Stunden, zu denen die Bücherei 2016 geöffnet war, bedienten sie 6868 Besucher und verliehen ihnen 28 188 Medien. Damit wurde jedes der 13 763 Medien des Bestands statistisch mehr als zwei Mal in Umlauf gebracht.Die gut 12 000 Printmedien wurden mehr als 21 000 Mal ausgeliehen. Etwa 7000 Mal gingen die 1700 Tonträger und Filme über den Tresen. Erfreulich: Die 199 Kinder unter den Büchereinutzern liehen über 12 200 Bücher aus. Die unter Zwölfjährigen machen mit 40 Prozent auch den Löwenanteil der Nutzer aus.Im Jubiläumsjahr bot das Bücherei-Team den Kunden neben den regelmäßigen Märchenstunden, Führungen durch die Bücherei und dem Sommerferien-Leseclub "Lesen was geht" ein besonders Programm: Die Literaturausstellung "Wasserwelten" mit Lesungen für Kinder zum Thema Wasser, einen Auftritt des Clowns und Zauberers "Brother Tschortsch! und eine musikalische Lesung Oberpfälzer Märchen mit Agnes O. Eisenreich.Die Leistungen des Bücherei-Teams verdiene alle Achtung und Respekt, sagte der Bürgermeister. Die Bibliothek verschaffe zudem der Stadt hohes Ansehen, auch über ihre Grenzen hinaus. "Diese Arbeit ist unbezahlbar", betonte der Bücherleiter und überreichte als Anerkennung jedem aus dem Bücherei-Team einen Einkaufsgutschein für Pfreimder Geschäfte. Tischlers besonderer Dank galt der Vorleserin Margit Hohl für die Gestaltung der Märchenstunden.Für ihr fünfjähriges Engagement in der Bibliothek überreichte Tischler das Ehrenzeichen des St. Michaelsbund in Silber an Edith Sgodzaj. 20 Jahre lang arbeiten Albert Sittl und Norbert Wagner mit und erhielten dafür einen Einkaufsgutschein.Für ihr 25-jähriges ehrenamtliches Engagement verlieh Bürgermeister Tischler das Goldene Ehrenzeichen des St. Michaelsbundes an Susanne Kimmerl und Josef Wilnauer. Mit einem kleinem Geschenk dankte Tischler ferner seinen Hauptansprechpartnerinnen des Teams: Elisabeth Eger, Susanne Kimmerl und Irmgard Sittl.