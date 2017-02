Kundenberater vor Ort

Vermischtes Pfreimd

13.02.2017

3

13.02.2017

-Weihern. Die amplus AG aus Teisnach lädt zu einem weiteren Infotag in der Stadt Pfreimd ein. Ludwig Himmelstoß, Ansprechpartner der amplus AG, steht heute von 12 bis 16 Uhr im Dorfheim Weihern für alle Fragen zu schnellem Internet und Anbieterwechsel zur Verfügung. Der niederbayerische Internetanbieter bietet für Interessenten nochmals die Möglichkeit an, sich persönlich beraten zu lassen. In Kürze wird im Zuge einer gemeinsamen Inbetriebnahmefeier das Breitbandprojekt mit den Stadtvertretern und den Projektbeteiligten auch offiziell zum Abschluss gebracht. Seit der technischen Inbetriebnahme des Glasfasernetzes im August 2016 stehen den Pfreimder Anwohnern Übertragungsgeschwindigkeiten bis zu 100 Megabit pro Sekunde zur Verfügung. Weitere Infos zu den Veranstaltungen gibt es auf www.amplus.ag oder auf Anfrage an servus@amplus.ag